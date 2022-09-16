批民進黨等於抄襲黨　國民黨要陳時中、林佳龍別當慣犯

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張斯綱說，如果陳時中嫌這樣不乾淨容易染疫，乾脆倡導出去拜票完全不握手，也符合過去指揮中心政策，現在卻嫌別人手髒，陳時中根本表裡不一、人設崩壞。陳時中昨天還提出「先玩再寫功課」的政策，官方臉書的發文圖片讓人一團霧水，家長民眾看到一陣譁然，不知道陳時中到底要表達什麼意涵？陳時中團隊不抄襲就不知道要放什麼內容，不僅抄襲別人的創意與政策，自己的政策也說不清楚講不明白，陳時中團隊根本是道歉團隊，台北市民不需要這樣的脫線團隊。
新北市議員參選人林鼎超表示，林佳龍的首選其實是台北市，他的政策願景不僅抄襲侯友宜，青年成家基金還抄自己過去在台北市提出的政見。自己抄自己沒有不可以，但林佳龍為台北市曾提出20萬成家基金政見，改選新北市後政見原封不動照抄，補助金額卻只剩下一半。抄沒抄好，還把新北市民當二等公民！此外，林佳龍現在提出「假牙換健保」政策，但過去他在台中時卻只因為是胡志強提出的政見，而廢除老人健保補助，後來落選才改絃更張，但其實還是在抄襲過去胡志強重視老人權益的政見。無論是陳時中或林佳龍，都涉及盜用或抄襲，都將成為民進黨選舉很大的破口，選民應好好思考與檢驗。
葉元之指出，為何民進黨會成為抄襲黨？就是要營造出跟真正的他們完全不同的形象，比如陳時中想營造出完美的自己，但其實跟他原來的自己完全不一樣，才會外表裝親民，握手完卻嫌人家髒，根本是人設造假。前天林佳龍跟號稱多元化計程車產業工會理事長的李威爾一起辦活動，還稱該理事長挺他，想營造出全部的多元計程車都挺他的假象，結果被外界質疑李威爾冒用了多元計程車工會理事長之名義。林佳龍辯稱，他從頭到尾都沒說李威爾是多元計程車工會理事長。但林佳龍陣營發出的採訪通知就說他是「多元化計程車產業工會」，這不就是造假嗎？而李威爾說要提告，聲稱他是「台灣數位平台預約接送從業人員產業工會」理事長，簡稱就是「多元計程車工會」，這不就跟林佳龍的說詞有所矛盾？
葉元之表示，陳時中原是防疫指揮官，落跑選台北市長，沒準備就騙選民，林佳龍過去一直想選台北，後來落跑到新北，也沒準備，只好能騙多少算多少，這行為就像「渣男」要騙人也會甜言蜜語。民進黨真的非常不重視雙北選舉，這次才漏洞百出，每天都能看到陳時中與林佳龍的笑話。