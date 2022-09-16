韓國歐巴家必備3瓶靈魂醬料！Kimchi、韓式炸雞3分速成法

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韓國醬缸文化歷史悠久且變化性高，醬料單沾或是結合使用都能激發新的滋味，其中有三瓶醬料是韓國人家家戶戶必備款，吳秉承師傅表示：「在韓國家庭裡辣椒醬、大醬、豆瓣醬不可或缺的靈魂醬料。」有了此三瓶醬料後，其實就可以靈活運用，像是大醬有點類似日式味噌醬，以煮湯為主，但也可以拿來醃肉。
而辣椒醬的用法就更多了，幾乎有「辣」字開頭的韓式料理都需要使用辣椒醬，膳府推出宮廷版辣椒醬－「韓國頂級極品辣椒醬」，是韓國朝鮮宮廷料理的秘製醬，使用天然蜂蜜及發酵80天的醬麴制成，不僅保留辣椒醬的香味，在味蕾上有不同層次感受，味道更厚實。吳秉承師傅分享了韓式辣椒醬活用術，將美乃滋和辣醬以2:1的比例拌勻，用來沾秋葵、竹筍甚至烤肉都會讓美味加分。
此外，半夜追劇追到肚子餓，想來一份韓式炸雞配搭啤酒的黃金組合，不用叫外送，只要把家裏囤的冷凍炸雞或是鹹酥雞，用氣炸鍋復熱後，再用膳府「韓國頂級極品辣椒醬」加入「蜂蜜」就可以調製韓式炸雞的醬料，調好的醬料拌進炸雞內，一盤鹹甜辣的韓式炸雞就能上桌，吳秉承說：「韓式炸雞迷人的地方就是多了一股甜味，所以一定要記得加入蜂蜜、糖漿，味道才會更棒！」
再者，提到韓式料理，不能錯過代表性食物就是Kimchi，醃製方式百百種，傳統韓國媽媽醃Kimchi還要洗白菜、脫水、瀝乾，醬料準備也相當多，要用魚露、辣椒粉、洋蔥、蒜等打成泥製作成泡菜醬汁，非常耗時，沒有半天、一天不可能完工。但膳府引進的Kimchi醬料包只需要3分鐘就能完成，把食材洗淨，甚至不用完全脫水，稍微瀝乾後，倒入一包Kimchi醬，因為配方都調好了，唯一要做的就是選擇辣椒粉的比例，將醬料和蔬菜拌在一起就完成了。
有了膳府Kimchi醬料後讓製作Kimchi變的「非常簡單」，吳秉承師傅試用過後也忍不住給出「驚艷！」的高度評價，他說：「這麼簡單就能做出很道地的韓式風味Kimchi，真的很方便。」他同時分享了一個美味關鍵：「拌Kimchi醬到蔬菜內時可以稍微『抓捏』一下，這樣能幫助蔬菜快速入味。」
且膳府相當講究，針對不同食材研發專屬的Kimchi醬料包，不管是要醃製切片白菜、小黃瓜、蘿蔔等都有不同的醬料包可使用，讓台灣民眾能自製新鮮Kimchi享用。實際製作不用5分鐘，就能端出一盤新鮮入味的泡菜，讓在場的民眾也忍不住驚呼：「真的太方便！」