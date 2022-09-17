網球／勝利盃輪椅網球台灣公開賽　眾將力抗日帕奧大魔王

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首戰眞田卓花不到 1 小時就以兩個 6:0 擊敗台灣老將黃福平，2019 年曾在高雄公開賽擊 敗南韓好手吳尚昊奪冠的真田卓，相隔 3 年後再度回到高雄，這次他將力拚個人今年第 5 冠，而他 8 強對手將是以 6:1、6:2 擊敗朱孔舍的上官百瑞。
談起 16 日將碰上「大魔王」真田卓，上官百瑞笑著表示，自己就是平常心應戰，「只希望不要吞兩顆貝果啦，不過就是希望能讓自己享受在場上的樂趣，在比賽中展現自己最 好的一面，並減少失誤。」
台灣輪網一哥戴加揚本屆以第二種子身份出賽，今年才在 4 月的身障運動會豪取男單、 男雙和團體賽 3 金，這位新竹名將來到高雄，延續好手感，以兩個 6:2 擊敗王偉軒晉級 8 強。名列第三種子的鄭漢琮首輪就遭遇苦戰，與林金達激戰將近 2 小時最終以 6:2、 7:5 勝出，賽後他表示因為平常在練球和重訓上都不敢馬⻁，所以體力調節對他來說不 成問題，談起自己的優勢，他認為正手、反手切球是自己最有把握的武器，他下一戰將 碰上首輪以兩個 6:1 擊敗吳宗明獲勝的石義和。
有「輪網土地公」之稱的陳駿杰列在大會第四種子，首輪也是跟王泰能打得難分難解， 他第一局就遭對手破發，從開賽就陷入落後，不過最後展現韌性，以 7:5 搶下首盤，次 盤他找回好手感，這次不願給對手任何機會，最後以 6:0 收下勝利，他 8 強賽的對手將 是從小就是運動高手、天賦滿滿的年輕好手唐兆漢，而唐兆漢稍早以 6:2、6:3 擊敗陳 泰安晉級。
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