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網球／勝利盃輪椅網球台灣公開賽　眾將力抗日帕奧大魔王

▲台灣選手唐兆漢（輪椅網球協會提供）
▲台灣選手唐兆漢（輪椅網球協會提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-09-17 01:44:06

「2022 勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今(16)日在高雄市橋頭竹林網球場開打，本 賽事屬 ITF3 Series 等級，總獎金高達 1 萬 4000 美元。本屆賽事首先登場的就是國際男 子 Main 組，除了台灣輪網一哥美譽的戴加揚、「輪網土地公」好手陳駿杰外，最大的亮 點非 ITF 輪網世界排名第 26 位的日本好手眞田卓莫屬。

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名列大會頭號種子的日本選手眞田卓，過去曾獲得台灣公開賽和南非豪登公開賽等冠 軍，2016 年更在里約帕奧奪下男子單打項目第 4 名，還是 2020 東京帕奧日本隊代表國 手，目前 ITF 輪網世界排名分高居 26 位，大賽經歷相當豐富，堪稱本屆男單「大魔 王」。

首戰眞田卓花不到 1 小時就以兩個 6:0 擊敗台灣老將黃福平，2019 年曾在高雄公開賽擊 敗南韓好手吳尚昊奪冠的真田卓，相隔 3 年後再度回到高雄，這次他將力拚個人今年第 5 冠，而他 8 強對手將是以 6:1、6:2 擊敗朱孔舍的上官百瑞。

談起 16 日將碰上「大魔王」真田卓，上官百瑞笑著表示，自己就是平常心應戰，「只希望不要吞兩顆貝果啦，不過就是希望能讓自己享受在場上的樂趣，在比賽中展現自己最 好的一面，並減少失誤。」

台灣輪網一哥戴加揚本屆以第二種子身份出賽，今年才在 4 月的身障運動會豪取男單、 男雙和團體賽 3 金，這位新竹名將來到高雄，延續好手感，以兩個 6:2 擊敗王偉軒晉級 8 強。名列第三種子的鄭漢琮首輪就遭遇苦戰，與林金達激戰將近 2 小時最終以 6:2、 7:5 勝出，賽後他表示因為平常在練球和重訓上都不敢馬⻁，所以體力調節對他來說不 成問題，談起自己的優勢，他認為正手、反手切球是自己最有把握的武器，他下一戰將 碰上首輪以兩個 6:1 擊敗吳宗明獲勝的石義和。

有「輪網土地公」之稱的陳駿杰列在大會第四種子，首輪也是跟王泰能打得難分難解， 他第一局就遭對手破發，從開賽就陷入落後，不過最後展現韌性，以 7:5 搶下首盤，次 盤他找回好手感，這次不願給對手任何機會，最後以 6:0 收下勝利，他 8 強賽的對手將 是從小就是運動高手、天賦滿滿的年輕好手唐兆漢，而唐兆漢稍早以 6:2、6:3 擊敗陳 泰安晉級。

「2022 勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」明(17)日將有除了精彩的男子單雙打賽事和 女單賽事外，Future 組和國內 B 組賽事也將陸續開打，球迷朋友如欲瞭解更多賽事資 訊，請搜尋 Facebook 粉絲團【台北市輪椅網球推廣協會】，一同力挺輪椅網球賽事!

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