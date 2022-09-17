網球／言語難表心情　喬帥致意費天王：認識你是我的榮幸

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在宣布即將退役之後，Federer收到了包括Nadal及Serena Williams等網壇重量級人物的祝福，而Djokovic雖有轉發消息，但並沒正式發聲。不過他的祝福雖遲但到，今天這位塞爾維亞名將在社群網站上寫出自己最真摯的心裡話。
Djokovic在文中回憶了自己和Federer這十多年來的對抗，並稱讚對方優雅的比賽方式，自己以能和他結交為榮，也很期待兩人之後在倫敦的拉沃盃進行賽事。
第5屆拉沃盃將在2022年9月23日至25日於英國倫敦的O2體育館的室內硬地球場舉辦，屆時昔日「Big 4 」Federer、Nadal、Djokovic及Andy Murray都將參加，陣容空前強大。
Djokovic祝福Federer全文如下：
Roger，迎來這一天很不容易，也很難用語言來表達我們在這項運動一起分享的一切。十多年來，那些令人難以置信的時刻和對抗值得回味。
你的職業生涯為實現卓越並以正直、優雅的比賽方式奠定了基調。在球場內外認識你是我的榮幸，在未來的很多年裡都是如此。
我知道這個新的篇章會為你、Mirka、孩子們、你所有的親人帶來驚喜，而羅傑的粉絲們還有很多值得期待的事情。
我們全家謹祝你在未來的日子裡快樂、健康、好事不斷。期待著慶祝你的成就，並在倫敦見面。