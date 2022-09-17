《臥龍：蒼天隕落》體驗版釋出！打倒張梁：限時免費試玩

睽違3年之久，東京電玩展2022回歸實體活動，即日起至9月18日在千葉幕張展覽館登場，光榮特庫摩的暗黑三國動作RPG《臥龍：蒼天殞落》（Wo Long Fallen Dynasty），今（17）日起在東京電玩展公開免費體驗版，而台灣玩家即刻起至9月26日14:59前，都能在PS5、Xbox Series X|S限時下載體驗版免費試玩，打倒黃巾賊張梁。
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台灣光榮特庫摩宣布，黑暗奇幻動作RPG《臥龍：蒼天殞落》即日起至9月26日14:59前，在PlayStation 5、Xbox Series X|S平台發布期間限定體驗版，玩家可免費下載試玩，為了讓第一次接觸誅死遊戲的玩家更快投入，也同步公開教學影片。在體驗版中，玩家可和橫行亂世的妖魔們展開緊張刺激的戰鬥，另有多人連線遊玩等攻略方式，只要通關就可獲得能在正式版中使用的裝備道具「臥龍兜鍪」。
業者為了收集之後遊戲開發方向參考，遊戲線上問卷調查同步開放，若是協助完成問卷的玩家，將可獲得《臥龍：蒼天殞落》的原創桌布。此外，為了慶祝免費體驗版發布，粉專同步舉行體驗分享活動，完成指定的活動任務就可參加抽獎，共10名幸運兒可獲得東京電玩展會場限定的「一敗塗地」T恤。《臥龍：蒼天隕落》預計在2023年初推出，支援 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Xbox Game Pass、Steam、Windows Store平台。