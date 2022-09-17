棒球／U18中華隊不敵韓國　總教練點出關鍵

2021年第30屆世界盃(U18)青棒錦標賽，今(17)日進行超級循環賽第二場賽事中華隊面對亞洲傳統強權韓國隊，兩隊也一如預期上演投手大戰，打完正規七局，兩隊都無法越雷池一步，不過第八局突破僵局，韓國隊把握中華隊守備瑕疵加上安打，單局攻下三分，雖然中華隊下半局也靠著兩支安打追回2分，可惜跑壘發生失誤，錯失繼續追分機會，終場中華隊就以2：3以一分之差飲恨吞下敗仗，也中止預賽以來的6連勝，不過所幸落敗分數不多，中華隊只要在最後一場面對荷蘭隊拿下勝利，依然可以以較佳的優質對戰率(TQB)， 或是韓國、美國最後一場吞敗，都可以取得最後冠軍戰的門票，完成衛冕的目標。
周宗志總教練賽後表示：今天先發投手黃保羅表現在預期水準之中，球路位置都控制在理想的位置，只是可惜天氣不理想，讓他只投了5局就退場，打線前幾場串聯得很好，今天卻顯得急躁，情蒐都有提供球路以及提醒外角直球的配球習性，可惜還是忍不住去追打壞球，當然對方投手本來就是很有水準，角度、位置都有展現他的控球能力，至於第八局部分其實最關鍵的是，黃劼希守下那顆強襲球，但是王念好以為是穿越安打，變成來不及回到壘包去接到那顆傳球，如果能順利守下來，凍結韓國隊得分機會，整個情勢都會不一樣，這也是比賽到後半段要注意的比賽細節。
黃保羅今天先發五局表現出色，只被擊出2支零星安打，另外送出2次三振，可惜後面遇到雷雨只能退場休息，對於今天自己表現他表示：今天就是照著捕手蹲的位置去丟，盡量把球路壓低，今天三振也不多，都是守備有幫忙把球處理起來，真的很愛這些隊友。
中華隊今天與韓國兩隊戰完正規七局，兩隊形成0：0平手局面，比賽進入突破僵局，八局上韓國隊短打推進形成二、三壘有人時，韓國隊一棒擊出三壘強勁滾地球，黃劼希接得精采，可惜一壘手未能確實接球，讓韓國隊率先打破鴨蛋，後續再靠著野手選手與安打單局攻下3分，後攻中華隊只能選擇強攻，邱鑫適時安打形成無人出局滿壘，可惜後續鄭俊瑋、劉俊緯都未能建功，雖然2出局後黃劼希擊出右外野安打，幫助中華隊追回兩分，可惜跑壘過於急躁，在二壘前遭到觸殺，也讓中華隊最後反攻機會畫下句點，終場就以一分之差飲恨敗北。