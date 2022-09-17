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總統最挺青年？國民黨揭青年低薪、犯罪率高

▲國民黨批總統執政6年讓青年最痛苦。（圖／文傳會提供）
▲國民黨批總統執政6年讓青年最痛苦。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-09-17 12:16:33

中國國民黨今（17）日召開「聲稱最挺青年的蔡英文，六年來讓青年最痛苦！」記者會 ，國民黨副發言人楊智伃、台北市議員候選人林杏兒、高揚凱質疑總統蔡英文口惠而不實，認為青年好騙、好消費，但大家遲早會看清蔡英文的本質。蔡總統口口聲聲說最挺青年，但當前青年低薪，25％大學畢業生只領24K，薪水漲不過物價；青年犯罪率節節高升，青年的生活環境越來越痛苦，呼籲蔡英文不要以為用十八歲公民權就可以掩蓋這六年執政以來對青年政策的缺失。

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高揚凱表示，民進黨政府對青年的照顧並沒有妥當的配置，青年的生活環境以及就業其實是越來越困苦，當前青年就業、低薪問題嚴重，25％大學畢業生只領24K，換言之，青年所賺的錢並沒有辦法應付他的支出。他強調，根據主計總處統計，1至6月經常性薪資平均44,262元、年增3.02%，但這只是「包著糖衣的謊言」，扣除物價指數的平均值後的「實質經常性薪資」出現六年來首見的負成長，上半年年減0.11%。他舉例過去雞排一片40元，現在需要70元，漲了將近一倍，但我們薪水有漲這麼多嗎？所有青年人都想問一句話，「為什麼我賺的錢跟不上我的消費，我賺的錢連養活自己都不夠了，請問青年要怎麼有夢想、結婚、生小孩、買房子？」這一切都成了奢言。

高揚凱指出，蔡英文總統一直說青年朋友們是妳最照顧的一塊，妳最在意的是青年政策，但賴清德副總統在成大演講時，當場有41%學生選擇成為「躺平族」，他們沒了夢想、沒了想法、對未來的感到混沌，餛這就是因為蔡英文施政不力，如果蔡政府克服產學致用、產學連結，照顧好青年福祉，而不是只想用補貼、津貼等短暫性的撒錢方式，這都只是短暫性的治標不治本，如果蔡政府沒有辦法好好面對、沒有辦法真正從根本解決問題，這也只是一場謊言。

針對青少年犯罪率的問題，楊智伃以媒體彙整的警政署統計數據指出，我國12歲至25歲以下的青年在八年內，人口減少81萬、犯罪率竟然提升47％。2016年，也就是國民黨執政的最後一年，每十萬名青少年有1178.6個嫌疑犯，但到2021年這個數字暴增到每十萬名有1466.2名。其中2021年的青少年嫌疑犯裡面，佔最大宗的竟然就是「詐欺」，當青少年在最需要國家、社會照顧的年紀時，卻要因為經濟壓力、因為社會壓力而走上非法、欺騙、詐騙之路，這些無助的青少年們被逼上絕路時，請問我們政府在做什麼？你們到底為青少年做了些什麼？這些失落的一代青少年的責任誰要來扛？

楊智伃強調，蔡政府常用大內宣方式美化數據，成了包著糖衣的毒藥，蔡政府大內宣說今年7月，15到29歲青少年失業率是5年來最低，請蔡政府不要再呼攏台灣人民，怎麼會是5年來最低呢？當前少子化問題嚴重，人口少了80多萬，其次是疫情後的「缺工嚴重」，短暫地讓職缺變多、薪資提高，但這是美化過的數據，絕對無法顯示年輕人實際上面對的壓力。

談國家安全的問題，楊智伃指出，最近台南的殺警案，到高雄最近38天竟然有多具浮屍，試問當年輕人看不到希望，只看到社會的黑暗、看到恐懼，蔡總統請問年輕人如何安心生活、安心生養下一代？網路投票顯示，近九成（89%）網友認為近期台灣的治安狀況不好，其中更有62%是表示非常不好，不要說青年了，全台灣的人民要如何安心的在台灣生活？

有關青少年使用電子菸的嚴重性，林杏兒表示，根據國健署統計，這幾年來，青少年使用紙菸微幅降低，但青少年使用電子菸3年翻了1倍，估計7.9萬的學生淪為吸煙族。她強調很多學者研究發現電子菸含有尼古丁，且會成癮，造成神經毒素、影響大腦的發展，但蔡政府沒有重視相關議題，只是著重降低紙煙的數字，蔡政府應該要注意青少年使用電子菸的問題會影響他們的發育，且青少年為什麼可以輕鬆地得到電子煙？

林杏兒指出，當前校園電子菸的使用非常氾濫，但目前只有嘉義、新北市有自治條例，為什麼蔡政府沒有重視相關法律問題？應該督促儘快修法，不要讓全台灣父母為了電子菸易於取得，擔心他們孩子陷入成癮，影響其發展，請蔡政府予以重視，不要繼續毒害我們的青少年。

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