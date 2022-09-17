中職／那個男人來了！台鋼打擊教練兄弟象傳奇路易士

我是廣告 請繼續往下閱讀
路易士於1988年首度升上大聯盟，效力於堪薩斯市皇家，大聯盟生涯總計3年出賽55場擊出29支安打（含6支二壘打、兩支三壘打）、7分打點。
1994年路易士轉戰中華職棒，以亮眼打擊表現擦亮「宇宙巨砲」招牌。他在兄弟象3年，1994、1995年分別以125、136支安打稱王，並獲選最佳十人三壘手，1995年以72分打點奪打點王、1996年0.375打擊率拿下打擊王，還曾創下連續22場安打、連續8打數安打、連續4場全壘打、連續89個打席未被三振等中華職棒紀錄，是曾經叱吒中職經典洋將。
1997年路易士到日本職棒發展短暫效力讀賣巨人1年，隔年重返台灣，加盟台灣大聯盟高屏生活雷公隊，該季收穫多項打擊獎。當時雷公即以高雄地區為大本營，兩年下來在高雄留下不少棒球回憶。他表示：「高雄是一個很有人情味的地方，有機會想再到夜市走走。」在離開台灣之後，2001年轉戰韓國職棒效力KIA虎，單季107分打點、150支安打、26發全壘打，分別為KBO該季第2、6、7名，35歲仍展現雄厚打擊實力。選手生涯後期轉到墨西哥、義大利打球，生涯累積具備美、日、台、韓、義、墨等滿滿國際經驗。
選手退役之後路易士開啟教練生涯，2006年擔任小聯盟體系Yakima Bears打擊教練，2009年至墨西哥聯盟出任Olmecas de Tabasco隊總教練，2010年起重回密爾瓦基釀酒人至今，都在農場系統執教。除了2013年執掌總教練兵符，其他球季皆以打擊教練為主，來台之前在多明尼加棒球學校擔任農場主管，對於培養年輕好手經驗相當豐富，符合台鋼雄鷹目前以年輕選手為主體球隊組成，球團期望他能為選手帶來更多打擊觀念啟發。路易士表示：「未來將與教練團共同努力，幫助年輕選手在團隊意識建立與共同目標達成。」
2015年曾應中信兄弟球團之邀來台擔任開球嘉賓，如今相隔7年再度踏上台灣這塊土地，而且是回到過去熟悉的城市高雄開啟在台執教之路，對台鋼雄鷹以及路易士來說，都具有相當特別意義。
路易士已於9月16日搭機抵台隨即前往高雄，依照政府規定進行入境居家檢疫之後將投入球隊秋季訓練及相關活動。