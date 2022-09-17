籃球／對轟伊波卡砍22分11板6助　台啤蓋比展現全能身手

由籃協舉辦的跨聯盟賽今(17)日開打，新竹街口攻城獅首戰以97:90擊敗台灣啤酒，而此役兩隊的外籍生也進行交手，台啤的蓋比得到全場最高的22分，而攻城獅伊波卡也有19分進帳。

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此役攻城獅一度落後達雙位數，不過他們在末節急起直追，並靠著林宜輝和李家瑞的兩顆三分球，將分數給追平。終場前19.4秒，新竹方面喊出暫停部屬戰術，不過最終沒能打進，在常規時間終了前，兩隊82:82戰平。

進入延長賽後，曾柏喻一記三分球、一次高難度上籃，連拿5分，幫助攻城獅取得領先；台啤雖然緊追比數，但在陳兆豪和蓋比接連5犯畢業之後，他們漸漸難以和對手抗衡，最終以7分之差落敗。

蓋比這一場表現全面，得到22分11籃板6助攻，而另一名外籍生伊波卡也發揮亮眼，斬獲19分15籃板2阻攻。兩隊其他表現出色的球員，王子綱得到19分5籃板5助攻，曾柏喻延長賽砍8分、全場攻下17分。

今年蓋比投入各籃球聯賽選秀，最終和台啤簽約，他今天也展現不同於大學時代的球風，靈活的速度、加上誇張的臂展，讓他成為球隊防守端大鎖；另外進攻端持續提升的投籃能力也讓人驚豔，幾次運球擺脫後漂亮後撤步命中，展現不同的進攻模式。

賽後蓋比談到和自己同場對抗的伊波卡時，直言對方打得很好，「他跟我一樣都是離開家鄉來到台灣打球，雖然我很想贏，但看見他發揮的不錯、進球得分，我也很替他開心，我也相信我們兩個都可以對各自的球隊有很好的幫助。」

而當談到認為兩人誰比較強時，蓋比也笑說：「我對自己有信心，但他也是很好的球員，很努力。我們兩個在類型上不一樣。」

而伊波卡則是說，「大家都說第一場比賽總是最難打的，不過隊友和教練都很鼓勵我，很開心今天能贏下比賽。我覺得自己在和球隊的溝通上還需要加強。」