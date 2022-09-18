客家歌曲MV流行大賽冠軍出爐！作品令評審驚艷

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奪下學生組首獎和最佳攝影獎的簡涓宇，是台灣藝術大學傳播學院影音創作與數位媒體產業碩士班的學生，簡涓宇害羞地說「我不太會講得獎感言，我拉他們（共同創作拍攝的同學）一起來講！」簡涓宇透露，自己不是客家人，但這次拍攝團隊有苗栗客家人，所以滿開心可以大家一起報名參加比賽，然後大家一起聚在一起討論劇本、拍攝手法等，這也是大家第一次接觸客家MV創作拍攝，也因為大家都很喜歡劉格帆的《䌈毛辮》，很好聽又有很有畫面，所以選來拍MV，這次拍攝MV僅花一天拍攝就完成，「但前置作業滿多天的！」簡涓宇說，拍攝當天凌晨，大家就衝到新竹拍攝，然後還要趕在太陽下山前衝去拍攝火車，否則天暗就要再花一天拍火車！
客傳會總經理徐智俊表示，這次的客家流行歌曲MV競賽，是客傳會首次舉辦，邀請對MV影音創作有興趣的民眾，從客傳會指定的10首歌曲中進行MV創作拍攝，這10首歌分別是劉格帆《䌈毛辮》、劉榮昌《遊遊野野》、徐世慧《著也毋著》、徐哲緯《麼人》、林鈺婷《種出自己》、米莎《跈等》、范宸菲《天光時節食水》、葉鈺渟《Be Yourself》、邱幸儀《亻厓毋想》、黃瑋傑《月光》，而這10首歌，也是去年客傳會邀請歌手們進行的的10位客家歌手創作「春之聲」音樂計畫，當時音樂會演出讓無數人感動，因此特別接續辦理「音樂客麥拉-客家流行歌曲MV競賽」，就是希望透過MV創作，能擴大客家流行音樂的影響力、吸引更多年輕人投入客家影像創作！
評審團召集人王方谷說：「業界最便宜的MV的動畫特效製作，動輒要40、50萬元，但我們卻看到參賽者用最省的方法，做出不輸業界該有的效果，真的有讓評審團驚艷，非常用心！」王方谷也說：客傳會辦這種活動，除了是傳承客家語言文化之外，我覺得最大的收穫，應該就是「挖掘到對客家影像創作有興趣的新血！」
首先，頒獎典禮先公布學生組得獎人，首獎由簡涓宇以《䌈毛辮》脫穎而出，母女穿越時空一同出遊讓人備感溫馨；貳獎由江俊夆以《月光》獲得，無論在運鏡或腳本上都非常完整，評審團也十分驚訝居然是學生拍攝的作品；参獎由楊玄燁以《月光》獲得，楊玄燁是本次競賽中年紀最小的一位，年齡僅16歲，但作品成熟度毫不遜色！讓多位評審感到「後生可畏！」；學生組的5名佳作得獎者，分別是趙晏捷以《月光》、駱依辰以《䌈毛辮》、陳品妤以《著也毋著》、陳嘉偉以《亻厓毋想》、游皓鈞以《月光》拿下佳作，而這5個佳作作品，拍攝的劇情，充滿巧思和用心，實屬實至名歸。王方谷透露：「這次的評審過程很激烈，因為作品的素質還滿高的，尤其學生組，平均作品的質感比社會組還整齊！」
緊接著，頒獎典禮公布社會組首獎由黃維婷以《月光》奪下，黃維婷用全動畫創作MV，加上流暢又充滿劇情的拍攝手法，獲得評審團高度認可！」；社會組貳獎由黃靖紋以《䌈毛辮》獲得，特殊的拼貼MV令人印象深刻、社會組参獎由吳承哲以《月光》獲獎，一鏡到底的手法受到評審的肯定。社會組2名佳作分別為吳添運的《麼人》和陳廷緯的《著也毋著》，吳添運的《麼人》走全動畫MV風格陳廷緯的《著也毋著》則為劇情寫實派，另外，評審也現場宣布，這次競賽社會組佳作部分，原定有5個名額，但最終評選社會組作品後，決定佳作僅選出2名，從缺3名佳作。
最後，在頒完學生組和社會組獎項後，評審特別頒發3個獨立獎項和1個觀眾票選獎，最佳創意獎由黃維婷以《月光》奪得，最佳攝影獎由簡涓宇以《䌈毛辮》拿下、最佳腳本獎由駱依辰以《䌈毛辮》獲得，而觀眾票選獎則是在2星期的YouTube公開票選後，由江俊夆以《月光》奪下。
客傳會表示，本次「音樂客麥拉-客家流行歌曲MV競賽」競爭非常激烈，因此在評審團委員有召集人滾石前副總王方谷、金曲音樂人謝宇威、羅思容、金鐘導演徐麗雯、新銳導演高爾賢、講客廣播電臺主持人宋菁玲等，歷經多時討論評比後，最終選出多位優秀得獎者，也鼓勵未得獎的參賽者，明年再接再厲「影像作品一定是，越拍會越好，歡迎大家一起來拍攝創作客家相關的影視題材！」