台東強震！夢時代「地板變波浪」 民眾哭：以為要死了
強震來襲！今（17）日晚間21點41分，台東地區發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，震度台東縣6級，除了台東地區災情慘重，鄰近震央的高雄市震度也達5級。由於發生地震時還在百貨營業時間，網路上迅速傳出多張高雄夢時代「天崩地裂」的畫面，地震發生當時，網紅丹丹媽正帶著小孩在夢時代做勞作，驚魂未定形容，「一瞬間聽見整棟樓即將爆裂的聲音，整層開始不斷尖叫、不斷尖叫」。
台東今晚21點41分發生芮氏規模6.4強震，高雄夢時代災情慘重，根據多張網路流傳照片顯示，夢時代內的商家不只貨架物品散落破碎一地，許多樓層更發生天花板墜落，地板、牆壁裂出大縫的慘況，大地震當時正帶著小孩在夢時代做勞作的「丹丹是七寶媽」說，「一瞬間，聽見整棟樓即將爆裂的聲音，真的很恐怖，而且整層開始不斷尖叫、不斷尖叫。」
她形容建築物縫隙不斷噴煙（應為灰塵），而且就發生在眼前，「我一度覺得這整塊地板就要垮了，我一直跟我朋友說趕快往前爬，這裡很危險，因為我不斷看到地板上下移動。」極度恐懼的當下她只想著如何保護好小孩們，更悲觀覺得就要「葛屁」了。地震發生當時，還在夢時代逛街的民眾事後也打卡：「夢時代七樓往下衝當中，手還在抖。」
根據爆料影片顯示，最近剛開幕的高雄承億酒店，位於24樓的無邊際泳池更是變成海波浪，影片中充滿此起彼落害怕的尖叫聲，網友見狀也直呼「可以衝浪了」，令人怵目驚心。