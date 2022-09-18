NBA／「地表最強175」也要去湖人試訓？本人發文否認

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湖人目前隊內已有12份保障合約，其中包括LeBron James、Anthony Davis、Russell Westbrook、Patrick Beverley、Lonnie Walker、Max Christie、Thomas Bryant、Damian Jones、Juan Toscano-Anderson、Kendrick Nunn、Troy Brown Jr.、Dennis Schroder；以及兩份非保障合約Austin Reaves和Wenyen Gabriel。
Scotto的報導中指出，去湖人隊試訓的自由球員包括前NBA樂透順位的球員Shabazz Muhammad和Jeremy Lamb以及Dwayne Bacon、Miye Oni等人；此外，兩屆全明星球員Thomas也在其中，還有多位年輕球員Armoni Brooks、Sharife Cooper和Mychal Mulder。
湖人目前還可以用老將底薪簽下一位或兩位球員，Scotto在推特上爆料，Thomas等多名自由球員參加了湖人組織的試訓安排。不過後者隨後在社群網站上轉發回應，直言自己根本沒有去過。
「沒有，我沒有去湖人隊試訓，這消息是誰告訴你的？」Thomas如此寫。，實際上湖人目前後場人手太多了，這位前明星後衛恐怕也很難爭取到一個名額。