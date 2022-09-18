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NBA／「地表最強175」也要去湖人試訓？本人發文否認

▲「小刺客」Isaiah Thomas（圖／美聯社／達志影像）
▲「小刺客」Isaiah Thomas（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-18 09:39:08

洛杉磯湖人近期積極補強後場，根據《HoopsHype》記者Michael Scotto報導，「地表最強175」Isaiah Thomas被傳也會去試訓，不過此消息立刻被他本人給否認，讓人有如霧裡看花。

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湖人稍早宣布簽下Dennis Schroder，而隊內已經有Russell Westbrook、Patrick Beverley，這三人中的兩人要來競爭兩個先發位置；而Kendrick Nunn和Austin Reaves則擔任替補。

湖人目前隊內已有12份保障合約，其中包括LeBron James、Anthony Davis、Russell Westbrook、Patrick Beverley、Lonnie Walker、Max Christie、Thomas Bryant、Damian Jones、Juan Toscano-Anderson、Kendrick Nunn、Troy Brown Jr.、Dennis Schroder；以及兩份非保障合約Austin Reaves和Wenyen Gabriel。

Scotto的報導中指出，去湖人隊試訓的自由球員包括前NBA樂透順位的球員Shabazz Muhammad和Jeremy Lamb以及Dwayne Bacon、Miye Oni等人；此外，兩屆全明星球員Thomas也在其中，還有多位年輕球員Armoni Brooks、Sharife Cooper和Mychal Mulder。

湖人目前還可以用老將底薪簽下一位或兩位球員，Scotto在推特上爆料，Thomas等多名自由球員參加了湖人組織的試訓安排。不過後者隨後在社群網站上轉發回應，直言自己根本沒有去過。

「沒有，我沒有去湖人隊試訓，這消息是誰告訴你的？」Thomas如此寫。，實際上湖人目前後場人手太多了，這位前明星後衛恐怕也很難爭取到一個名額。

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