台東強震！台20線、砂石場傳災情 劉櫂豪幫協調搶救
17日晚間發生芮氏規模6.4地震，全台有感，至今日仍餘震不斷。震央所在台東關山鎮陸續傳出災情，當地除部分公路外，更有數間砂石場、碾米廠及雜貨店設備毀損、倒塌。民進黨台東縣長參選人劉櫂豪表示，自己已要求公路總局盡快搶通因落石中斷的南橫公路，並將協調中央相關部會來支援全力協助，讓民眾損失降到最低。
綜合媒體報導，關山鎮一間砂石場傳送帶因搖晃傾倒，現已無法營業，業者初估損失金額約3至4000萬元；當地一間碾米廠同樣損失慘重，貯存約2000噸稻穀的設備毀損，損失金額也是上看4000萬。
劉櫂豪表示，台東各地包括混凝土預拌廠、住家、學校都傳出嚴重災情，更有一家84年歷史的金生億雜貨店完全倒塌。台20線南橫公路部分路段有落石造成中斷，據悉東段沿途多處坍方，剛竣工的邊坡也被震垮。
劉櫂豪承諾將評估災情，包括各項舊有建築損害等，會協調中央相關部會支援全力協助，讓民眾的損失能夠降到最低。而針對縣管橋樑寶華橋，他會全力向中央協調爭取相關的經費來打造兼顧安全的橋樑。
他表示雖會要求中央政府，搶救恢復各項損害，趕快恢復大家正常的生活，但也要互相提醒加強防災意識，這幾天還是會有一些餘震，大家還是要保持警戒。