T1／鼻子開刀也成「面具俠」　李啟瑋：有和蕭順議請教

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終場台啤以102:77贏球，台啤總教練楊志豪表示當下很明顯的感受到地震的搖晃後，就叫球員離開大螢幕的下方，「一開始是沒嚇到，但看到他們站到那下面，嚇得趕快叫他們離開那。」而球員黃鎮則是笑說自己「超怕的」，雖然自己是花蓮人，但現在住台北都是高樓，疏散要花更多時間。
台啤本屆比賽出現一些傷兵問題，從台灣啤酒「借將」來打的豐正凱，在這場比賽中嚴重扭傷，被隊友攙扶離場，本屆比賽應該不能再上場；而昨天昨天發揮出色的王皓吉，今天也有手指受傷的情況，不過應該不嚴重。
球隊此役共有5人得分上雙，團隊傳出了28次助攻，楊志豪表示這一場比賽球得流動有比較順暢，不過在籃板保護以及換防上還是有做得不夠理想的地方，在下一場比賽前要盡量排除。
而射手李啟瑋則說，這場之前有特別來適應一下比賽用球，今天投起來有比較順一點。近期因為鼻子開刀而成為「面具俠」的他，賽後也分享了戴上特製面具打球的感覺。
「我之前有鼻中膈彎曲的問題，可能是之前有撞到所留下來的影響，有點影響到作息。」李啟瑋說自己因鼻子問題，在練球太激烈時會頭暈，這樣的症狀也好幾年了，上賽季的季後賽期間越來越嚴重，因此決定在7月時進行手術，醫生說要6個月才會完全好，在那之前都要戴著面具。
李啟瑋笑說剛好之前有看到蕭順議有戴，因此就和他請教這方面的問題，面具也是同一家的，「眼睛的部分有請他洞做大一點，應該是不影響視線，但是流汗時還是會有點悶悶的。」