中職／孫協志「龍魂不能亡」　龍將如數家珍開球超興奮

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孫協志說，雖然之前就曾跟5566一起到球場開過球，但這一次的開球是他期盼了33年，終於獨自站在味全龍的主場投手丘上開球，讓他非常感動，他表示從職棒元年就跟家人一起支持味全龍，從小與外公一起到高雄立德棒球場看球，因此奠定了他龍迷的基因，「一代龍」的球星包含郭建霖、黃煚隆、陳金茂，甚至坎沙諾等外籍選手他都如數家珍，而現在「二代龍」包含郭天信、林凱威、劉基鴻等選手他也非常支持。
「一代龍」在1999年就解散，孫協志說因此讓他難過很久，當初很瘋迷棒球時，比完賽隔天一定是先翻報紙看戰況，而關於新一代味全龍回歸，他也稱讚龍迷真的很棒，「龍魂不滅」時不時就會在網路上出現，終於盼到味全龍再度回歸職棒一軍，他也開心不已。
孫協志也談到，在他看球的年代，龍迷跟象迷通常是水火不容的，幾乎是勢不兩立，現在的球迷反而球賽打著打著越來越和樂融融，變成好朋友，雖然彼此各有支持的球隊，還是敵對關係，但球迷不分你我，大家一起愛棒球，讓他覺得很有意思，並表示最重要的還是要把所有優秀的棒球員集結起來，共同組成代表台灣的球隊，對抗世界的強敵，才是大家最希望看到的。
熱愛棒球孫協志自己也組了一支「SUN STAR明星棒球隊」，他說今年依然有規劃2場的公益球賽，其中還有一場有機會跟「職棒OB」的選手進行友誼賽，不乏許多退役的知名選手都會共襄盛舉，孫協志也請大家盡請期待。