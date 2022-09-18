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黃偉晉唱到一半！張秀卿衝上台送吻　滿足大喊「我很濕」

▲黃偉晉舉辦演唱會。（圖／重星音樂提供）
▲黃偉晉舉辦演唱會。（圖／重星音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-09-18 19:29:32

日前黃偉晉才剛結束五堅情台北小巨蛋演出，緊接著馬上投入個人專場「CreaLife Live Tour」，這場演唱會原定5月舉辦，但因疫情影響延期，今（18）日終於在華山Legacy順利開唱，他除了勤健身維持最佳體能狀態外，演唱會上更帶給歌迷驚喜，張秀卿擔任嘉賓，兩人互尬飆唱《辣妹駕到》。

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黃偉晉以新歌《日安日安》揭開演唱會序幕，舒服又溫暖的節奏立刻療癒眾人，隨後演唱《房間裡的雲》、《好累》、《或是一首歌》等歌曲，在與第一位嘉賓柯泯薰唱完《我的飛翔》後，由於近日地震頻頻，他不忘叮嚀在場內的粉絲如果場燈開了不要驚慌，冷靜待在原地，接著開玩笑的說：「我的意思是，讓我先跑，你們知道台上這些東西....」緩解因地震而緊繃的情緒。

▲黃偉晉舉辦演唱會。（圖／重星音樂提供）
▲黃偉晉叮嚀粉絲如果在演唱會期間有地震，要冷靜不要驚慌。（圖／重星音樂提供）
黃偉晉演唱《辣妹駕到》到一半，第二位嘉賓張秀卿驚喜登場，一曲唱畢，張秀卿立即對黃偉晉說：「聽說你暗戀我很久了，你很有眼光，但我已經嫁第二次了不好意思。」更直言想要親黃偉晉，黃偉晉一開始以「現在很濕」婉拒，張秀卿大膽的說：「我也很濕。」險些讓黃偉晉招架不住，順利獻吻給黃偉晉後，她開心表示想要吻「弟弟」，黃偉晉一語雙關的回應：「弟弟親不到啦！是妳要吃的。」

▲張秀卿第一次到同志夜店擔任評審。（圖／Locker Room提供）
▲張秀卿擔任演唱會嘉賓。（圖／Locker Room提供）

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