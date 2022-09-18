中職／泰樂不想走期末考超神勇！繳好投送味全6連敗

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兄弟今晚在首局就靠著首棒打者岳政華一路過關斬將，打出安打後靠著龍隊暴投跑上二壘，再由第4棒許基宏打出適時安打，跑回兄弟第一分，而到了5局上半，兄弟再發起猛攻，龍隊先發投手林子昱開局先送2次保送，兄弟趁著對方投手不穩，第5棒陳子豪打出長打痛擊，下一棒的陳文杰再補上接續安打，一口氣將比數拉開到4比0。
龍隊雖然在7局上再失一分，但是7局下半開始有所反擊，兩人出局後，今晚的第一棒郭天信先敲出穿越安打，洋砲谷德溫再擊出深遠飛球形成長打，幫助味全龍追回一分，下一棒的拿莫‧伊漾再補上今晚第2支安打，一度將比數追近到差3分，可惜第4棒「大師兄」林智勝吞下三振，攻勢到此為止，兄弟在8局上再靠著龍隊單局3次保送，其中2次為觸身球，將壘包擠滿，滿壘時刻陳文杰打出二壘安打，單局兄弟再添3分，成為壓垮味全龍的最後一根稻草。
泰樂今晚6.2局被打出6支安打，失2分的好表現奪勝，加盟中職的「期中、期末考」都拿下勝投，還頻頻飆出150公里以上的速球，可能讓他在明天洋將大限的續留機會大增，但比較為人詬病的控球，今晚仍不算穩定，共投出3次保送，還好壘包精算的不錯沒有因此失分。
吞下敗投的則是味全龍隊先發投手林子昱，今晚4.1局投出4次保送，失3分，吞下本季第3敗，上一次拿到勝投還要追溯到5月31日，而龍隊在今晚輸球後，也苦吞近期的6連敗，遲遲盼不到9月的第3場勝利。