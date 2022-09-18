COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

T1／阿提諾砍20分17板！中華隊延長賽逆轉　擊退獵鷹

▲中華隊歸化球員阿提諾。（圖／取自FIBA官網）
▲中華隊歸化球員阿提諾。（圖／取自FIBA官網）

記者黃建霖/臺北報導

2022-09-18 21:48:31

跨聯盟賽今(18)日進行第二天的賽程，壓軸賽由中華男籃培訓隊對戰臺南台鋼獵鷹，兩隊一直打到第四節結束仍未分勝負，延長賽中華隊打出亮眼的進攻表現，最終以94:91取勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第三節中華隊打出一波11:0的攻勢，瞬間反超比數，獵鷹雖然及時止血，但該節打完只剩2分領先。末節兩隊不斷拉鋸，谷毛唯嘉關鍵時刻跳出，連兩記三分以及罰球命中，個人連得10分，讓獵鷹在剩下2分04秒時以6分領先。

中華隊急起直追，靠著阿提諾兩次拉下進攻籃板後補進，追到只剩2分差，在比賽剩下20.3秒十，邱子軒切入上籃得分，雙方行程78:78平手。獵鷹最後一波進攻，並沒能打進，兩隊進入延長賽。

延長賽林信寬的三分球為中華隊首開紀錄，之後江均切入得手、阿提諾進算加罰，一波7:0攻勢讓中華隊取得大幅優勢；獵鷹隨後展開反擊，回敬一波5:0，但中華小將頂住壓力，邱子軒、丁冠皓接連得分，讓球隊拉開差距。獵鷹最後一波進攻，谷毛唯嘉球從手上溜出，最終以3分之差輸球。

中華隊中鋒阿提諾這一場12投8中，得到了20分17籃板，邱子軒斬獲19分5助攻，林信寬攻下了17分；獵鷹方面，谷毛唯嘉砍下全場最高的24分，還有10籃板3助攻，胡凱翔得到21分7籃板。

賽後獵鷹吳志偉助教說，「這一場比賽很可惜，因為這是新陣容的第一場公開比賽，磨合上還需要加強，小輸3分還可以再進步。」而谷毛唯嘉則說，球隊在上半場掌握籃板、做好防守時能領先到10幾分，但下半場沒做好，因此被反超，這是今天最大的問題。

而中華隊培訓隊教練桑茂森則說，「開賽年輕球員比較緊張一點，進入到下半場球隊進入到自己的節奏，阿提諾能在禁區護衛我們的籃板，其他年輕前鋒和後衛要展現自己值得被培養的價值。」

T1／白薩代表太陽出征跨聯盟賽　汪總：他是下季主要球員

T1／「塔克老師」確定不回歸　太陽新賽季三洋將已找齊

T1／鼻子開刀也成「面具俠」　李啟瑋：有和蕭順議請教

T1／三後衛爆發砍57分　雲豹「寶式球風」已初見雛型

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀