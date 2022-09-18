T1／阿提諾砍20分17板！中華隊延長賽逆轉　擊退獵鷹

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中華隊急起直追，靠著阿提諾兩次拉下進攻籃板後補進，追到只剩2分差，在比賽剩下20.3秒十，邱子軒切入上籃得分，雙方行程78:78平手。獵鷹最後一波進攻，並沒能打進，兩隊進入延長賽。
延長賽林信寬的三分球為中華隊首開紀錄，之後江均切入得手、阿提諾進算加罰，一波7:0攻勢讓中華隊取得大幅優勢；獵鷹隨後展開反擊，回敬一波5:0，但中華小將頂住壓力，邱子軒、丁冠皓接連得分，讓球隊拉開差距。獵鷹最後一波進攻，谷毛唯嘉球從手上溜出，最終以3分之差輸球。
中華隊中鋒阿提諾這一場12投8中，得到了20分17籃板，邱子軒斬獲19分5助攻，林信寬攻下了17分；獵鷹方面，谷毛唯嘉砍下全場最高的24分，還有10籃板3助攻，胡凱翔得到21分7籃板。
賽後獵鷹吳志偉助教說，「這一場比賽很可惜，因為這是新陣容的第一場公開比賽，磨合上還需要加強，小輸3分還可以再進步。」而谷毛唯嘉則說，球隊在上半場掌握籃板、做好防守時能領先到10幾分，但下半場沒做好，因此被反超，這是今天最大的問題。
而中華隊培訓隊教練桑茂森則說，「開賽年輕球員比較緊張一點，進入到下半場球隊進入到自己的節奏，阿提諾能在禁區護衛我們的籃板，其他年輕前鋒和後衛要展現自己值得被培養的價值。」