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MLB／「法官」雙響砲打到對方問天！4安鐵支打擊王也要拿

▲紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-19 09:31:33

紐約洋基隊頭號球星「法官」Aaron Judge，除了正跟洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平競爭美聯MVP之外，也正在為自己的美聯全壘打紀錄努力，今天面對密爾瓦基釀酒人的比賽，單場轟出雙響砲，4分打點，也是睽違3天再開轟，打到對方投手都無奈問天，將本季第58、59轟都打進囊中，距離美聯全壘打紀錄的61轟差距僅剩2支。

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「法官」單季59轟，除了追平隊友Giancarlo Stanton在2017年創下的2010年代後最高紀錄，也超越了Jimmie Foxx以及Hank Greenberg的美聯「右打」全壘打紀錄，單季11場比賽打出「2支以上」全壘打，也追平了Hank Greenberg跟Sammy Sosa的單季紀錄，而照這個開轟速度，洋基隊本季還有16場比賽，Judge也被預估能以「65」轟作收。


今天Judge除了打出兩支全壘打之外，Judge單場更打出4安的「鐵支」表現，打回4分打點，包含本季第25支二壘安打，讓他現在的長打率突破「7成」，上一位打擊率超過7成的球員，是2004年的Barry Bonds，當年效力舊金山巨人隊的他，長打率高達.812，也是排名單季歷史第4高的紀錄，而史上單季最高長打率，同樣是Bonds自己在2001年創下的.863。


除了長打表現之外，近15場有.491打擊率的Judge，經過今天的單場4安表現後，打擊率也提升到.316，已經追上美聯打擊排行榜第2名的波士頓紅襪隊游擊手Xander Bogaerts，距離美聯打擊王明尼蘇達雙城隊Luis Arraez的.317也差距不大，美聯三冠王就近在眼前。


洋基對今天的比賽也在Judge的帶動下，整隊打出16支安打，包含5支全壘打，狂轟12分，在跟密爾瓦基釀酒人的打擊大戰中，以12比8拿下勝利。

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