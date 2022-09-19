MLB／「法官」雙響砲打到對方問天！4安鐵支打擊王也要拿

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「法官」單季59轟，除了追平隊友Giancarlo Stanton在2017年創下的2010年代後最高紀錄，也超越了Jimmie Foxx以及Hank Greenberg的美聯「右打」全壘打紀錄，單季11場比賽打出「2支以上」全壘打，也追平了Hank Greenberg跟Sammy Sosa的單季紀錄，而照這個開轟速度，洋基隊本季還有16場比賽，Judge也被預估能以「65」轟作收。
今天Judge除了打出兩支全壘打之外，Judge單場更打出4安的「鐵支」表現，打回4分打點，包含本季第25支二壘安打，讓他現在的長打率突破「7成」，上一位打擊率超過7成的球員，是2004年的Barry Bonds，當年效力舊金山巨人隊的他，長打率高達.812，也是排名單季歷史第4高的紀錄，而史上單季最高長打率，同樣是Bonds自己在2001年創下的.863。
除了長打表現之外，近15場有.491打擊率的Judge，經過今天的單場4安表現後，打擊率也提升到.316，已經追上美聯打擊排行榜第2名的波士頓紅襪隊游擊手Xander Bogaerts，距離美聯打擊王明尼蘇達雙城隊Luis Arraez的.317也差距不大，美聯三冠王就近在眼前。
洋基對今天的比賽也在Judge的帶動下，整隊打出16支安打，包含5支全壘打，狂轟12分，在跟密爾瓦基釀酒人的打擊大戰中，以12比8拿下勝利。