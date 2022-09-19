花蓮強震「牆壁呼吸」瘋傳！他錄影交代遺言崩潰：會死嗎
台東日前連續發生兩起規模超過6的地震，連帶附近的花蓮災情也相當嚴重，全台搖晃有感，各地地震當下的影片也紛紛曝光。然而就有一位網友捕捉到自家住在10樓的畫面，地震當時牆壁直接裂開，要破不破的樣子就像在「呼吸」一樣，讓他崩潰哭喊「我會死嗎？我愛大家」引起熱烈討論。
一名網友在「Tik Tok」貼文指出「我家住在10樓.....牆壁之呼吸」只見貼出的影片，當下發生地震時，該網友住在10樓的住宅牆壁直接出現一條大裂縫，接著隨著搖晃要裂開不裂開，一下擴張一下又縮回去，就好像人體呼吸一樣，吸氣就膨脹，吐氣就消風的感覺。
讓該網友嚇到不行，影片中直呼「我X！我X！」並且還直接交代遺言表示「我愛大家」，甚至反問自己「會死在這裡嗎？」一共兩段影片在Tik Tok上瘋傳，超過200萬人觀看，不少人關心該網友安全狀況，他則表示「住10樓要跑很困難QQ不過本人還健在啦！」
影片曝光後，不少網友紛紛回應「真的太可怕了.....」、「阿娘為！牆壁真的在呼吸欸」、「真的要注意安全，這個隨時有崩塌的危險」、「我看你還是換個地方住吧.....」、「你這反應已經算淡定了....但還是要注意安全」、「真的可怕的要死欸，好驚人的影片」。（編輯：張嘉哲）