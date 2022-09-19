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中職／悍將音樂節最香的來了！FubonAngels率先登場

▲Fubon Angel將在悍將音樂節主題日登場表演(圖/富邦悍將球團提供)
▲Fubon Angel將在悍將音樂節主題日登場表演(圖/富邦悍將球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-19 11:03:00

富邦悍將攜手富邦證券共同舉辦的「富邦證券G!POP流行音樂節」在9月24日、25日登場！無論是時下流行還是年代金曲，旋律響起就能讓全場家人們跟著一起唱，場外活動更是不能少，最香Fubon Angels簽名會和最帥悍將球員簽名會在主題日登場，Fubon Angels更將獻出好歌喉！

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富邦悍將與富邦證券合作，連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」在新莊城堡舉辦大型音樂盛典，「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔將在9月24日賽後進行演唱，9月25日則有「催淚歌姬」張若凡及「音樂頑童」庾澄慶登場，庾澄慶更將擔任「悍將好聲音」評審，一起來聽悍將們一展歌喉。


除此之外9月24日賽前先由最帥應援團聯手最美Fubon Angels暖場，被天使親吻過的好歌喉將在2F場外舞台登場，精彩的ＰＫ怎麼可以錯過，表演結束後舉辦最帥悍將球員簽名會，由「高家兄弟」高國輝、高國麟合體互動並為家人們簽名；25日應援團和Fubon Angels則換PK舞技，活動後將舉辦最美Fubon Angels簽名會，出席女孩為朱朱、沁沁、蓁蓁和潔米，兩天簽名會限當日限於一樓商店購買悍將商品，最終消費金額達 $3,000元，即可獲得簽名會號碼牌一張。


參加音樂慶典更是不能缺少酒精，日本熱銷、人氣罐裝調酒「-196°C 強冽」前來助陣！兩天賽前憑內野實體票券或電子票券識別手環及身分證件即可領取，9月24日雙重檸檬、9月25日雙重葡萄柚兩種口味等著你，未滿18歲不得領取，數量有限、發完為止；另外場外攤位闖關活動只要集滿2個章並追蹤指定instagram，即可兌換「OCEAN BOMB原味珍珠奶茶飲料」，進場為悍將吶喊，中場有機會品嚐「PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味」飲品。

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