中職／悍將音樂節最香的來了！FubonAngels率先登場

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富邦悍將與富邦證券合作，連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」在新莊城堡舉辦大型音樂盛典，「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔將在9月24日賽後進行演唱，9月25日則有「催淚歌姬」張若凡及「音樂頑童」庾澄慶登場，庾澄慶更將擔任「悍將好聲音」評審，一起來聽悍將們一展歌喉。
除此之外9月24日賽前先由最帥應援團聯手最美Fubon Angels暖場，被天使親吻過的好歌喉將在2F場外舞台登場，精彩的ＰＫ怎麼可以錯過，表演結束後舉辦最帥悍將球員簽名會，由「高家兄弟」高國輝、高國麟合體互動並為家人們簽名；25日應援團和Fubon Angels則換PK舞技，活動後將舉辦最美Fubon Angels簽名會，出席女孩為朱朱、沁沁、蓁蓁和潔米，兩天簽名會限當日限於一樓商店購買悍將商品，最終消費金額達 $3,000元，即可獲得簽名會號碼牌一張。
參加音樂慶典更是不能缺少酒精，日本熱銷、人氣罐裝調酒「-196°C 強冽」前來助陣！兩天賽前憑內野實體票券或電子票券識別手環及身分證件即可領取，9月24日雙重檸檬、9月25日雙重葡萄柚兩種口味等著你，未滿18歲不得領取，數量有限、發完為止；另外場外攤位闖關活動只要集滿2個章並追蹤指定instagram，即可兌換「OCEAN BOMB原味珍珠奶茶飲料」，進場為悍將吶喊，中場有機會品嚐「PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味」飲品。