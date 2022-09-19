中職／獅吼音樂祭不輸陣！阿福、盧廣仲還有神秘嘉賓

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綽號「阿福」的鄧福如，出道前曾以多支翻唱及創作作品在網路上吸引逾百萬點擊率而累積高人氣，更有素人美聲歌手之稱。正式出道堆出的首張專輯即展現創作才華，陸續也發行許多專輯、單曲等作品與歌迷分享，今年更在新冠肺炎隔離期間，因回應老公陳孜昊《鄧福如，叉子咧》而發表新歌 《不要問我= =》，再次創造話題。這次受邀至臺南棒球場擔任嘉賓，除了要帶來現場演唱，更要迎來人生初登板，為統一獅開出漂亮好球！
而球迷引領期盼的草地音樂會則再度邀請三金得主盧廣仲擔綱壓軸獻聲。2020年同樣於草地音樂會開唱的小隊長，2021年底發行個人第六張專輯《勵志論》，不僅跨出舒適圈完成詞曲創作，連同製作都不假他人之手，大膽挑戰了過往不曾嘗試過的曲風更是入圍了第33屆金曲獎眾多獎項。二度於草地音樂會登台的小隊長，將以臺南囡仔的身份，為臺南在地球隊帶來一連串好歌曲，帶領所有球迷朋友徜徉於最CHILL的草地、享受最舒適的音樂會！
隱藏的歌唱好手在民間！不只小隊長盧廣仲，當晚也將有猛獅唱將團帶來精采加碼演出，有熟面孔姚雨翔、也有新面孔二軍總仔劉育辰、有小鮮肉張翔與新人謝修詮、大哥胡智為，更有難得的「神秘嘉賓」蒞臨，對於此安排，球團也笑稱這位嘉賓應該是累積了相大當的勇氣才登台，希望球迷朋友們多多進場為他加油，更重要的是與身邊朋友們一起踏上草皮席地而坐，體驗一年一次最靠近球場的機會，共同寫下今年球季最令人難忘的回憶。