網球／搶看費天王最後風采　拉沃盃最後一天票價飆到53萬

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在上周的退役聲明中， Federer直言自己已經41歲，過去24年打了1500多場比賽，已經來到身體的極限，在和家人討論過後決定退役。「下周在倫敦舉行的拉沃盃將是我生涯最後一場ATP賽事。當然，我將來會打更多的網球，但不是在大滿貫或巡迴賽中。」
為了一睹球王最後的風采，拉沃盃比賽門票一開始販售就幾乎賣光，平均票價高達1000英鎊(約3萬5841台幣)；在25號最後一天的賽事中，一些票價轉手價已經在拍賣網站上來到15000英鎊(約53萬7622台幣)，至於VIP票更是瘋漲到58萬英鎊(約為2074 萬台幣)。
本屆拉沃盃眾星雲集，歐洲隊的隊長為Bjorn Borg，副隊長是Thomas Enqvist，球員包括Federer、Rafael Nadal、Novak Djokovic、Andy Murray、Stefanos Tsitsipas、Casper Ruud、Matteo Berrettini
世界隊方面，隊長為John McEnroe，副隊長為Patrick McEnroe，隊員有Felix Auger-Aliassime、Taylor Fritz、Diego Schwartzma、Alex De Minaur、Frances Tiafoe、Jack Sock、Tommy Paul。