COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

網球／搶看費天王最後風采　拉沃盃最後一天票價飆到53萬

▲Roger Federer。（圖／美聯社／達志影像）
▲Roger Federer。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-09-19 13:39:50

拉沃盃將在今年9月23日至25日進行，這確定將會是瑞士網球天王Roger Federer的生涯最終戰，目前該盃賽最後一天的票價已經來到了1萬5000英鎊(約53萬7622台幣)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Federer曾103次獲得巡迴賽單打冠軍，在大滿貫單打拿下20冠，其中澳網6冠、法網1冠、溫網8冠、美網5冠，另有28座大師賽冠軍，總計310周位於男單世界第一的寶座。

在上周的退役聲明中， Federer直言自己已經41歲，過去24年打了1500多場比賽，已經來到身體的極限，在和家人討論過後決定退役。「下周在倫敦舉行的拉沃盃將是我生涯最後一場ATP賽事。當然，我將來會打更多的網球，但不是在大滿貫或巡迴賽中。」

為了一睹球王最後的風采，拉沃盃比賽門票一開始販售就幾乎賣光，平均票價高達1000英鎊(約3萬5841台幣)；在25號最後一天的賽事中，一些票價轉手價已經在拍賣網站上來到15000英鎊(約53萬7622台幣)，至於VIP票更是瘋漲到58萬英鎊(約為2074 萬台幣)。

本屆拉沃盃眾星雲集，歐洲隊的隊長為Bjorn Borg，副隊長是Thomas Enqvist，球員包括Federer、Rafael Nadal、Novak Djokovic、Andy Murray、Stefanos Tsitsipas、Casper Ruud、Matteo Berrettini

世界隊方面，隊長為John McEnroe，副隊長為Patrick McEnroe，隊員有Felix Auger-Aliassime、Taylor Fritz、Diego Schwartzma、Alex De Minaur、Frances Tiafoe、Jack Sock、Tommy Paul。

足球／梅西打進致勝球率隊取勝　生涯一進球數據已超C羅

籃球／西班牙奪冠Fernandez痛哭　18年生涯為國家隊拿6金

NBA／拉斯維加斯王牌奪隊史首冠　Hammon執教首季就成功

籃球／西班牙男籃爆冷奪歐錦賽冠軍　Hernangomez獲MVP

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀