花東強震！金管會黃天牧留意理賠　關注金融機構營運

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證交所董事長林修銘表示，隨著金融與科技發展，詐騙方式、內容也與時俱進、五花八門，利用投資人對「利」的追求，或是利用信任或威脅讓大家上當。他也指出，近4年新開戶人數大幅成長，尤其20到30歲的新開戶「投資小白」占比從27%提高到45%，他認為應該要針對這一族群建立聯絡窗口，來接受更多檢舉。
而本周四FOMC會議登場，林修銘表示因為通膨、升息等狀況，國際股市確實出現比較不確定的現象，而台股外資比率相對其他國家高一些，短期內難免造成一些影響。但看看8月營收，相較去年同期仍算高，顯示股市動盪中，還是有不錯的股票，希望投資人慎選股票、注意風險，以中長期的角度來看，不應該趁短期波動追求一些標的。
至於大家好奇，台股若下跌是否會祭出禁空令？林修銘指出，市場機能是最重要的，要有流量，有買、有賣，強調以目前的台股量能來看，禁空令不會是現在要考慮的策略，希望大家慎選好股票。
而這兩日花東發生強震，金管會主委黃天牧表示，要確保三件事無虞：一、要求保險業須注意地震後續理賠問題，二、金融機構須持續營運、營運不中斷，三、督導交易所、櫃買、期交所和集保等關鍵基礎設施安全無虞。黃天牧指出，就目前來看，金融市場仍穩定且可持續營運。