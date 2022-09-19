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花東強震！金管會黃天牧留意理賠　關注金融機構營運

▲花東發生強震，金管會主委黃天牧指出，金管會會持續留意保險業後續理賠問題，也要確保金融機構營運不中斷。（圖／記者林調遜攝）
▲花東發生強震，金管會主委黃天牧指出，金管會會持續留意保險業後續理賠問題，也要確保金融機構營運不中斷。（圖／記者林調遜攝）

記者許家禎／台北報導

2022-09-19 14:10:27

全球屏息以待本周四的FOMC會議，市場擔憂升息3碼或4碼會牽動整體投資情緒，尤其資金恐怕持續外流。證交所董事長林修銘今（19）日表示，因為通膨、升息，國際股市短期不確定性增加難免，但看看8月營收較去年同期算高，也有不錯的股票，希望投資人以中長期的角度來看。另外，花東發生強震，金管會主委黃天牧指出，金管會會持續留意保險業後續理賠問題，也要確保金融機構營運不中斷。

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為提升全民反詐騙聲量，並整合官方與民間宣導力量，今日上午證交所、櫃買中心、期貨交易所與集保結算所，將於101大樓證交所1樓資訊展示中心，共同舉辦「防範金融投資詐騙宣示儀式」活動。宣示儀式除證券期貨周邊單位董事長外，也邀請金管會主委黃天牧、證期局局長張振山、刑事警察局局長李西河，以及銀行公會、證券商公會、期貨商公會、投信投顧業公會、證基會及投資人保護中心等首長共襄盛舉。

證交所董事長林修銘表示，隨著金融與科技發展，詐騙方式、內容也與時俱進、五花八門，利用投資人對「利」的追求，或是利用信任或威脅讓大家上當。他也指出，近4年新開戶人數大幅成長，尤其20到30歲的新開戶「投資小白」占比從27%提高到45%，他認為應該要針對這一族群建立聯絡窗口，來接受更多檢舉。

而本周四FOMC會議登場，林修銘表示因為通膨、升息等狀況，國際股市確實出現比較不確定的現象，而台股外資比率相對其他國家高一些，短期內難免造成一些影響。但看看8月營收，相較去年同期仍算高，顯示股市動盪中，還是有不錯的股票，希望投資人慎選股票、注意風險，以中長期的角度來看，不應該趁短期波動追求一些標的。

至於大家好奇，台股若下跌是否會祭出禁空令？林修銘指出，市場機能是最重要的，要有流量，有買、有賣，強調以目前的台股量能來看，禁空令不會是現在要考慮的策略，希望大家慎選好股票。

而這兩日花東發生強震，金管會主委黃天牧表示，要確保三件事無虞：一、要求保險業須注意地震後續理賠問題，二、金融機構須持續營運、營運不中斷，三、督導交易所、櫃買、期交所和集保等關鍵基礎設施安全無虞。黃天牧指出，就目前來看，金融市場仍穩定且可持續營運。

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