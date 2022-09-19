本土+28210　羅一鈞：國內出現4例BA.4.6　傳播力較BA.5增10%

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各縣市個案分布
- 新北市6,028例
- 臺中市3,517例
- 桃園市3,403例
- 臺北市3,232例
- 高雄市2,166例
- 臺南市1,567例
- 彰化縣1,488例
- 新竹縣907例
- 苗栗縣709例
- 新竹市693例
- 屏東縣687例
- 雲林縣630例
- 宜蘭縣569例
- 基隆市566例
- 南投縣560例
- 花蓮縣434例
- 嘉義縣357例
- 嘉義市265例
- 臺東縣195例
- 澎湖縣121例
- 金門縣90例
- 連江縣26例
指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為14例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、16例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕的40多歲死亡個案為男性，本身有癌症病史，已接種三劑疫苗，9/1時因出現症狀就醫，PCR為陽性確診，並收住於專責病房，不過因出現肺炎、呼吸衰竭及癌症病況惡化，9/13時於醫院過世。
羅一鈞：BA.5正慢慢取代BA.2
羅一鈞表示，上周完成了179件本土定序，其中106例屬於BA.5，且無檢測出BA.4、BA.2.75的本土病例，因此BA.5在全國的定序占比有些微上升，從上周的50%增加至59.2%，剩下的40.8%是BA.2。其中，以北、中、南病例分布為多，約為60-63%，東部則偏低，僅占2成為BA.5個案、8成為BA.2。「目前這兩個病毒株有互相消長的趨勢，BA.5慢慢再繼續蓋過BA.2。」
台灣出現BA.4.6個案 傳播力雖增10% 但不代表會快速傳播
台灣目前也已出現4例的本土個案為BA.4的進一步分型：BA.4.6，屬於一起家庭群聚以及1例散發個案，沒有出現中重症的情形，研究顯示，該變異株傳播力較BA.5增加10%，不過，羅一鈞說明，「10%不算多，先前BA.2變為BA.5，傳播力增加30%，因此不代表BA.4.6一定會快速傳播，但仍是一個警訊。」而目前亦無證據顯示有社區傳播，因此仍是以BA.5為主要觀測的病毒株。另外，目前已監測7例境外移入BA.4.6個案，分別來自2例美國、英國、法國、韓國、荷蘭、奧地利各1例。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55162
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