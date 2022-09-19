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親人接連過世她險猝死　極端壓力恐釀「心碎症候群」

親人接連過世她險猝死　極端壓力恐釀「心碎症候群」
親人接連過世她險猝死　極端壓力恐釀「心碎症候群」

健康醫療網

2022-09-19 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】我們常說「心碎了」，在醫療上確實有「心碎症候群」，甚至差點猝死！一名64歲的邱姓婦女被消防隊送到衛福部彰化醫院急診室，已無呼吸及心跳，經過急救才恢復心跳，進一步檢查她的病因不是常見的心肌梗塞，而是「心碎症候群」，起因於有憂鬱症的她在近日內接連遭逢兒子及父母去世，讓她心臟無法負荷。

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 左心室收縮像章魚壺　診斷章魚壺心肌症

衛福部彰化醫院急診室副主任郭書顯表示，在心導管檢查中，心臟冠狀動脈攝影並沒有看到阻塞的血管，也就是說，不是心肌梗塞，但是在左心室攝影圖 (Left Ventriculography) 下，左心室收縮時的形狀看起來像是日本漁夫在捕捉章魚時用的章魚壺陷阱，當下的診斷為章魚壺心肌症 ( Takotsubo Cardiomyopathy) ，俗稱為「心碎症候群」，患者在住院過程恢復良好，於10天後康復出院。

極端情緒和壓力變化　導致心臟無法負荷

郭書顯指出，「心碎症候群」乍聽之下有種淒美之感，在醫學上稱之為章魚壺心肌症，患者的心臟左心室收縮時沒有往內縮，而是呈現章魚壺的形狀，這類患者往往是經歷了極端的情緒和壓力變化，可能是生理或是心理壓力，體內突然產生大量的兒茶酚胺，造成心臟無法負荷快速增加的壓力而導致心臟出現病變，左心室沒有正常收縮，堵住了血流的出路。

停經後婦女高風險　常見症狀一次看

郭書顯提及，在臨床上，「心碎症候群」約9成是婦女，尤其是停經後婦女最常見，症狀通常為胸痛(75%)，其次為呼吸喘 (50%)和頭暈(25%)，也可能會全身無力或昏倒，很少會像此個案以突然中止呼吸及心跳的猝死形態來表現。

郭書顯強調，壓力突然加大的民眾若無法自行減輕壓力，最好是找精神科醫師協助。目前「心碎症候群」的治療方式以支持性療法為主，持續治療到左心室功能恢復為止，大部分在症狀發生3週內左心室收縮功能會慢慢恢復。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55147

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