夏克立爆發婚變2個月！IG突PO「2張照片」 網友好揪心
黃嘉千和夏克立16年夫妻情變，目前正在打離婚官司，12日首次開庭，女方緊牽著律師賴芳玉現身，人在加拿大的夏克立則是委託律師梁維珊到庭，事後他在社群平台發文，看似對先前的家暴傳聞感到憤怒又無奈。夏克立今（19日）上午更新臉書、IG動態，替近日遭逢強震的台灣祈福。
夏克立貼出兩張新聞照片，標記台灣花蓮，照片中為玉里一棟3層樓建築物，昨因不敵6.8強震而倒塌，夏克立寫下：「Hoping everyone is safe.（希望每個人都平安）加油！」IG限時動態再寫道「Wishing all the best.（願一切安好）」，心繫台灣地震災情。
日前，夏克立分享一支影片，內容提到，男性在離婚官司中被誣告是對造常用的訴訟策略，其中被女性控訴施暴，男性通常都會被認為有罪，現今的法律在這方面對男性相當不利，因此，男性可以採取一些措施，將被女性誣告受到的損害降到最低，夏克立在配文寫下：「This one is really spot on. （這真的一點都沒錯）」被解讀是首度回應對黃嘉千施暴的傳言。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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