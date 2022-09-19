震不停！　心理師教五招緩解地震後焦慮失眠

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黃裕達表示，地震頻繁，民眾心裡難免產生恐懼、不安、焦慮的情緒可能持續一陣子，在壓力源未能快速解除的情況下，心理調適是相當重要的，他呼籲民眾可以依照國際災難創傷專家史蒂芬霍布福爾的心理安定五字訣「安、靜、能、繫、望」舒緩情緒。
一、【安】：促進安全
確保環境安全，營造內心的安全感，降低因地震帶來的創傷壓力反應。
二、【靜】：促進平靜與鎮定
面對突發且未知的事件，人們往往會有不安及失控感，除了恐慌、害怕、焦慮等負面情緒，亦可能出現失眠、頭痛、胃痛等身心症狀，此時為了平衡身心狀態，應盡可能從事一些能讓自己感到平靜或安定的活動，尤其是平常就在從事的休閒活動，有助平定心情。
三、【能】：提升自我效能
維持正常生活，確認自己飲食、睡眠、作息是否規律正常。
四、【繫】：保持聯繫
尋求親友的陪伴與支持，可以利用網路或電話維持與他人的聯繫，互相表達內心感受與想法，使地震創傷經驗帶來的情緒能夠被瞭解、接納，也有助於獲取災難應變資訊，解決實際問題。
五、【望】：心存希望
對於已發生的災難，避免不必要的自責，專注在可以達成目標的資源與力量，找到未來的希望感。
衛生福利部草屯療養院院長藍祚鴻表示，面對突如其來的地震，大家可能暫時覺得難以因應，焦慮延續的時間長度通常和災情大小相關，若醒來透過報導發現災害沒很嚴重，焦慮將會逐漸減弱，但若一直沉浸在這樣的情緒中，建議應減少關切類似新聞。若自我觀察1至2周，腦海中還是持續浮現對地震的恐懼經驗，可尋求心身科專業協助，接受心理諮商，緩解心理創傷症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55163
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