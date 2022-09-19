COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／大聯盟規則改改改　中職總仔各持不同看法

▲大聯盟將在明年更改規則(圖片取自推特)
▲大聯盟將在明年更改規則(圖片取自推特)

記者簡名杉/綜合報導

2022-09-19 19:50:17

美國職棒大聯盟近年來不斷更動規則，明年2023賽季又要再實施新規則，包含投手投球時間更嚴格規定、限制投手退投手板及牽制次數、限制守備佈陣以及加大壘包大小等規則，而關於這些新規則，中華職棒的總教練也各有不同的看法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中職樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／吳政紘攝）
▲中職樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／吳政紘攝）
像是樂天桃猿總教練曾豪駒，他就認為其實不太需要限制守備佈陣，本來防守方就是要想辦法不讓對方打出順暢攻勢，比賽就是要「互相鬥智」才好看，但他也認為有這些規則的改動都是為了讓比賽加快，如果要在中職改用新規則的話，只要各隊都同意，基本上是公平的情況下，大家也會接受並針對新條款去做因應。

▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.23）
▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者葉政勳攝 ）
曾經赴美在小聯盟擔任教練的味全龍總教練葉君璋則表示，他之前在小聯盟時是沒碰過試驗新規則的情況，他不會說這些改動是好是壞，每種運動只要「適當」的改變都是好的，但如果一直更動，有可能就導致比賽「失去樂趣」，那就比較可惜。


葉總認為限制出手時間是可行，但限制牽制次數反而不適合改，因為改動之後「可能」會對進攻方得利，這就不是很合理，他也說這些改動應該都是為了縮短比賽時間，吸引新球迷，而如果有一天中職要順應潮流，跟進新規則，他表示還沒想到這件事，但他強調「太多的改變會失去很多比賽的樂趣」。

▲中信兄弟總教練林威助(圖/記者簡名杉攝)
▲中信兄弟總教練林威助(圖/記者簡名杉攝)
而從高校時期就赴日發展的中信兄弟總教練林威助，則認為大聯盟改規則的話，可能只會有少數球員比較快習慣，這件事有好有壞，但是對於好的比較多還是壞的比較多還不能確定。


就投球時間限制這件事來說，如果壘上沒人快一點投都還OK，但壘上有人之後，除了投球時間之外還有限制退投手板跟牽制的次數，對於可能資歷比較淺的投手，沒有辦法跟資深捕手有適當溝通，投球成效不佳，卻還不能退出投手板，這對投手來說可能在成績上就會受影響。


助總也舉日職阪神虎隊的遠山獎志跟「哥吉拉」松井秀喜的經典「一人左」對決為例，來呼應前幾年大聯盟限制投手要投滿3個人次或是跨局時才能退場的規則，表示有些球迷就是為了要看這時刻進場，如果經過改動之後，可能就再也看不到這些精采的時刻，而如果要在中職實施新規則，還是要看「文化」適不適合，如果不適合台灣，那當然也沒有一定要更動規則的必要。

中職／註冊大限今到期　林哲瑄、蔣智賢、余謙皆遭註銷

棒球／列博特生技新球隊創立！球衣顏色酷似三商虎

MLB／達比修36歲投出生涯年！6局無失分喜迎本季第15勝

MLB／翔平幸運安打突破自己紀錄　站上一壘爽到笑不停

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀