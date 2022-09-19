中職／大聯盟規則改改改　中職總仔各持不同看法

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曾經赴美在小聯盟擔任教練的味全龍總教練葉君璋則表示，他之前在小聯盟時是沒碰過試驗新規則的情況，他不會說這些改動是好是壞，每種運動只要「適當」的改變都是好的，但如果一直更動，有可能就導致比賽「失去樂趣」，那就比較可惜。
葉總認為限制出手時間是可行，但限制牽制次數反而不適合改，因為改動之後「可能」會對進攻方得利，這就不是很合理，他也說這些改動應該都是為了縮短比賽時間，吸引新球迷，而如果有一天中職要順應潮流，跟進新規則，他表示還沒想到這件事，但他強調「太多的改變會失去很多比賽的樂趣」。
而從高校時期就赴日發展的中信兄弟總教練林威助，則認為大聯盟改規則的話，可能只會有少數球員比較快習慣，這件事有好有壞，但是對於好的比較多還是壞的比較多還不能確定。
就投球時間限制這件事來說，如果壘上沒人快一點投都還OK，但壘上有人之後，除了投球時間之外還有限制退投手板跟牽制的次數，對於可能資歷比較淺的投手，沒有辦法跟資深捕手有適當溝通，投球成效不佳，卻還不能退出投手板，這對投手來說可能在成績上就會受影響。
助總也舉日職阪神虎隊的遠山獎志跟「哥吉拉」松井秀喜的經典「一人左」對決為例，來呼應前幾年大聯盟限制投手要投滿3個人次或是跨局時才能退場的規則，表示有些球迷就是為了要看這時刻進場，如果經過改動之後，可能就再也看不到這些精采的時刻，而如果要在中職實施新規則，還是要看「文化」適不適合，如果不適合台灣，那當然也沒有一定要更動規則的必要。