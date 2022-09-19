TVBS新聞台移頻申請案 NCC：均依法定程序「獨立審議」
有關TVBS新聞台移頻申請案，國家通訊傳播委員會（NCC）今（19）日表示，TBC所屬5家有線電視系統經營者與大豐、新高雄及台灣數位寬頻等3家有線電視系統經營者，分別申請將TVBS新聞台，由第55頻道移頻至第158及第149頻道，並於第55頻道新增免費頻道鏡電視新聞台，針對前述相關頻道異動，NCC均依法定程序審議，不會持特定立場。
NCC指出，為充分考量消費者收視習慣與權益，已函請系統經營者所屬之縣市政府表示意見，並請這8家有線電視系統申請人針對「如何保障消費者收視習慣與權益」、「是否符合頻道上下架參考指標」、「相關頻道公開傳輸、授權費用等爭議事項」提供補充說明。此外，NCC亦函請相關頻道供應事業意見陳述，以利了解本案件全貌。而有關部分媒體報導，NCC澄清，該會迄今並未收到頻道異動相關「調處申請」，無媒體所指稱將於本周進行調處之情事，也不會以特定立場介入本案。
NCC重申，該會謹守獨立機關分際，嚴守中立，本案將於資料完備後，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及產業秩序等其他公共利益四個面向，並依相關規定審議。（編輯：林莞茜）