MLB／翔平打出美職第100支二壘打　卻得到天使安慰的淘汰

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水手隊的「怪力菜鳥」Julio Rodríguez雖然因下背部緊繃，從系列戰首戰後就沒有再上場，但今天首局水手隊依舊靠著連續安打，先攻下分數，但比賽最關鍵的一局出現在第5局，水手隊一次四壞保送、一支一壘安打，再加一次觸身球擠成滿壘後，重砲手Carlos Santana將天使隊先發投手José Suarez的內角直球無情轟出中外野大牆，打出滿貫全壘打單局攻下4分，將比數拉開到5比0，就此定調。
雖然6局下半，打者翔平打出左外野方向的二壘安打，同時也是本季第27支、大聯盟生涯第100支二壘安打，並靠著隊友的高飛犧牲打幫助天使隊追回一分，但這一分也是本場比賽天使隊的所有分數，水手隊Ty France在第7局補上一支3分砲，Santana第9局再轟出今天第2支全壘打，得到水手隊第9分，幫助球隊大勝。
雖然球隊沒贏球，但打者翔平在今天的2支安打後，單季安打數持續推高自己的生涯紀錄，達到141支，打擊率也微幅上升至.268。
而天使今天輸球後，連8季無緣季後賽也是目前全大聯盟僅次於連20季無緣季後賽的水手以及連10季無緣季後賽的費城費城人，但這兩隊今年都分別在美聯、國聯的外卡名單上各佔據一個位置，本季進軍季後賽的希望非常濃厚，天使隊可能在本季之後就超越水手與費城人，成為現役球隊中最久沒進季後賽的球隊。