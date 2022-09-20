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問卷篩出「第4位台中房思琪」　10幾年前受害未過追訴期

▲台中市教育局長楊振昇證實，「台中房思琪」狼師性侵案問卷篩出第一名受害者。（圖／台中市政府提供，2022.09.20）
▲台中市教育局長楊振昇證實，「台中房思琪」狼師性侵案問卷篩出第一名受害者。（圖／台中市政府提供，2022.09.20）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-20 10:23:14

「台中房思琪」狼師性侵案，台中市政府針對黃姓前校長任教過的3所國中發出2千多份問卷，近日篩出1位受害者。這名受害者自稱，10幾年前曾遭黃師性侵，該案發生時間未超過法律追訴期，教育局除了持續進行調查，也同步將該案移送檢方併案。截至目前為止，4名受害者有3人就讀同一所國中， 

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「台中房思琪」案，被害人A小姐8月17日由人本及民代陪同開記者會，指控25年前國中資優班黃姓導師強迫她交往、性侵長達4年多，直到讀大學才脫離魔掌。她4月向教育局提出檢舉，家人及證人卻遭狼師騷擾，該案引起社會重視，也牽扯進選舉話題，人本遭指為綠營打手，昨發聲明澄清，也指控台中市教育局後續作為過於消極。

▲「台中房思琪」狼師性侵案，曾造成多個人權團體到市府抗議。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.20）
▲「台中房思琪」狼師性侵案，曾造成多個人權團體到市府抗議。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.20）
黃姓前校長在台中任職過3所國中，另在一中商圈的補習班以化名任教。8月記者會後，有一位A小姐的國中學姊、黃師數學補習班的女學生與人本聯絡，表示也有類似遭遇，人本溝通後說服兩人向教育局舉發。另有議員透露，黃師擔任校長的學校也有學生反映，曾被摸臉、帶到校長宿舍，但教育局透露並沒受理到。

這3人受害時間都超過20年，已過法律追訴期，教育局針對3所國中被黃師教過的學生發出2000多份問卷，傳出有10餘份表示在學時「有聽過」狼師行徑，另有一名學生自稱10幾年前遭到狼師性侵害，該名女生與A小姐就讀同一所國中。由於尚在法律追溯期內，教育局士氣大振，除了交由性平會併案調查，也和前3案一起移送地檢署。

教育局長楊振昇今證實有此事，但基於保護被害人，不便說明細節。他表示目前已回收600多份問卷，事實證明當初決定移送地檢署同步偵辦的作法是正確的，希望更多潛在的被害人勇敢站出來，教育局一定積極偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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