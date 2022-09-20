問卷篩出「第4位台中房思琪」　10幾年前受害未過追訴期

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黃姓前校長在台中任職過3所國中，另在一中商圈的補習班以化名任教。8月記者會後，有一位A小姐的國中學姊、黃師數學補習班的女學生與人本聯絡，表示也有類似遭遇，人本溝通後說服兩人向教育局舉發。另有議員透露，黃師擔任校長的學校也有學生反映，曾被摸臉、帶到校長宿舍，但教育局透露並沒受理到。
這3人受害時間都超過20年，已過法律追訴期，教育局針對3所國中被黃師教過的學生發出2000多份問卷，傳出有10餘份表示在學時「有聽過」狼師行徑，另有一名學生自稱10幾年前遭到狼師性侵害，該名女生與A小姐就讀同一所國中。由於尚在法律追溯期內，教育局士氣大振，除了交由性平會併案調查，也和前3案一起移送地檢署。
教育局長楊振昇今證實有此事，但基於保護被害人，不便說明細節。他表示目前已回收600多份問卷，事實證明當初決定移送地檢署同步偵辦的作法是正確的，希望更多潛在的被害人勇敢站出來，教育局一定積極偵辦。
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