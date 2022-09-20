TVBS移頻案爭議！國民黨團批NCC「東廠」　喊杯葛預算

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費鴻泰痛批，鏡電視假借TBC、大豐授權費談不攏，向NCC提出申請移頻55台，但自中天電視台被撤照後，很多人躍躍欲試，其中鏡電視黨政關係最好。費鴻泰質疑，一般業者申請新聞台，業者僅能補件10次，但NCC卻給鏡電視補件了30次，且鏡電視一個月換4次董事長，NCC都核准，這樣的公司治理沒問題？
費鴻泰還批NCC，裝睡的人永遠叫不醒，自蔡英文當總統後政府就變很大，愛幹嘛就幹嘛，媒體顏色不對撤照的撤照、移頻的移頻，NCC有考慮過收視戶閱讀權？漠視新聞自由與觀眾收視權，「你就是東廠」。
賴士葆直言，先幹掉中天、再殺TVBS不留活口，新聞頻道從49到58台幾乎全綠化，連有公正性的TVBS都要除掉，有人說52台華視取代中天是行政院長蘇貞昌要的，鏡電視則聽說是蔡英文系統要的。話才剛說完，賴士葆拿出一張收視率圖，指出TVBS自2019年12月到2022年8月，2年多收視率幾乎都第一名，華視則差TVBS幾乎50%以上，蔡政府如今根本是100%打壓言論自由。
賴士葆也說，2020年5月NCC主委陳耀祥加上5名NCC委員，集體決策由收視率分潤獎勵優質頻道，但如今卻自打嘴巴，變東廠與新聞自由劊子手。賴士葆進一步要求NCC，需給優質新聞抬高授權費、制定收視率門檻標準、須開公聽會且選前不可定案，若是以上訴求做不到，不排除杯葛NCC預算。
洪孟楷則拿出一份8月31日系統商給NCC的公文，並指出內容提到因授權費未達共識，等同甲乙雙方金額談不攏，系統商就要求移頻。洪孟楷質疑，公文證明沒保障收費者權益、習慣，純粹是金額談不攏，就要求NCC將TVBS發配邊疆。