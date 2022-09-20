天團主唱爆偷吃23歲嫩妹！鹹濕對話曝 孩子名想跟小三同
一名在IG上擁有35萬人追蹤的23歲網紅Sumner Stroh，近來在抖音拍攝影片爆料自己與已婚的魔力紅（Maroon 5）主唱亞當（Adam Levine）有婚外情。亞當與維密超模貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚8年，愛妻最近又懷孕，爆料一出，隨即引起討論。
Sumner Stroh在抖音拍攝1分多鐘的影片，影片中她提到自己與亞當有「姦情」，透露在亞當婚後，兩人不倫戀長達1年，她表示當時很年輕、天真，「我的意思是，坦白來說，我覺得被剝削、被利用，我不像現在這樣，所以我肯定很容易被操縱。」
Sumner Stroh還貼出了與亞當的鹹濕訊息截圖，只見亞當傳訊息稱讚Sumner Stroh：「妳她X的的有夠性感，這真的很不真實」、「妳本人超辣」等字句，不過後來兩人有好幾個月沒聯絡，直到6月時，亞當再度傳訊息來，亞當問她：「好的，嚴肅的問題。我要有另一個孩子了，如果是男孩，我真的很想給它取名叫Sumner ，妳同意嗎？我真的很認真。」讓人傻眼。
Sumner Stroh透露她之所以選擇公開，是因為她曾把截圖傳給朋友，沒想到其中一名友人卻表示要把截圖賣給媒體，因此她選擇自己公布這件事情來避免鬧劇。