台東強震釀全台568校受損 災損金額累積1億1635萬元
台灣接連2天發生規模6以上的地震，校園也受到波及，據教育部最新災損統計，截至今（20）日上午11點止，地震各受災學校計568校、初估災損金額計1億1,635萬餘元，其中以高雄市120校為損失校數最多。
據教育部統計，各受災學校計568校，包含高雄市120校最多、新北市55校次之、花蓮縣51校第三多，其餘包括台南市49校、台東縣49校、台北市33校、苗栗縣33校、屏東縣26校、台中市26校、嘉義縣25校、雲林縣21校、桃園市18校、南投縣17校、新竹縣14校、彰化縣12校、宜蘭縣7校、新竹市7校、澎湖縣3校、基隆市2校。
教育部校安中心報告顯示，初估災損金額達1億1,635萬餘元，若以縣市損失金額區分，以屏東縣2154萬餘元最高、花蓮縣1684萬餘元次之、台東縣1673萬餘元第三。
若以學校區分，全台各級學校災損前三名出現變動，目前損失最多的學校是花蓮縣玉里高中981萬餘元，主因是建築物磁磚破損、牆面龜裂、天花板損壞、圍牆部分坍塌。
其次是台東縣關山工商因電腦設備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等，災損金額為795萬元；屏東縣天南國小因磁磚脫落，災損金額為570萬元，為第三高。