《披荊斬棘》港台大咖男星齊聚！他人氣最高 淚談小虎隊
大陸選秀節目《披荊斬棘》於日前開播，陸港台男藝人都參與錄製，《NOWnews 今日新聞》針對網友進行為期5天的民調，票選出參與節目的港台藝人中，最Pick哪一位「哥哥」。
在眾多港台男星裡，蘇有朋的人氣最高拿下第一，蘇有朋先前在節目中登台時，演唱了當年小虎隊的經典歌曲《愛》、《紅蜻蜓》。事後談到關於小虎隊，蘇有朋說，小虎隊給大家的感受，是不世故、純淨的樣子，「我不希望破壞大家腦海裡面的美好，所以我覺得我壓力挺大的。」蘇有朋更表示自己背負著小虎隊的榮耀，講著講著竟哽咽落淚，感性發言讓人對他印象深刻。
位居人氣第二的則是任賢齊，任賢齊與蘇有朋同隊，日前公演時演唱歌曲《阿嬤的話》，在節目中談起這首歌，任賢齊感觸很深，眼眶泛紅、語氣哽咽的回憶起與阿嬤相處的點滴，他也提到自己很遺憾竟沒有阿嬤的照片，真摯言詞，打動人心。
人氣第三高的是吳克群，他與張震嶽、潘瑋柏、ICE組隊，先前在公演舞台上選唱林俊傑的歌曲《新地球》，用心打造舞台，甚至還有真正的螃蟹在台上爬，讓該隊順利奪冠，隨即登上微博熱搜榜。也因為如此，吳克群過去受訪時說的「當藝人不辛苦」影片再度被翻出，引起網友討論。