COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《披荊斬棘》港台大咖男星齊聚！他人氣最高　淚談小虎隊

▲潘瑋柏（上排左起）、吳克群、杜德偉、陳小春、黃義達（下排左起）、蘇有朋、張震嶽、信、任賢齊、吳建豪參與錄製《披荊斬棘》。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）
▲潘瑋柏（上排左起）、吳克群、杜德偉、陳小春、黃義達（下排左起）、蘇有朋、張震嶽、信、任賢齊、吳建豪參與錄製《披荊斬棘》。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-09-20 14:25:03

大陸選秀節目《披荊斬棘》於日前開播，陸港台男藝人都參與錄製，《NOWnews 今日新聞》針對網友進行為期5天的民調，票選出參與節目的港台藝人中，最Pick哪一位「哥哥」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在眾多港台男星裡，蘇有朋的人氣最高拿下第一，蘇有朋先前在節目中登台時，演唱了當年小虎隊的經典歌曲《愛》、《紅蜻蜓》。事後談到關於小虎隊，蘇有朋說，小虎隊給大家的感受，是不世故、純淨的樣子，「我不希望破壞大家腦海裡面的美好，所以我覺得我壓力挺大的。」蘇有朋更表示自己背負著小虎隊的榮耀，講著講著竟哽咽落淚，感性發言讓人對他印象深刻。

▲蘇有朋一講到小虎隊就淚崩。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）
▲蘇有朋一講到小虎隊就淚崩。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）
位居人氣第二的則是任賢齊，任賢齊與蘇有朋同隊，日前公演時演唱歌曲《阿嬤的話》，在節目中談起這首歌，任賢齊感觸很深，眼眶泛紅、語氣哽咽的回憶起與阿嬤相處的點滴，他也提到自己很遺憾竟沒有阿嬤的照片，真摯言詞，打動人心。

▲任賢齊。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）
▲任賢齊的努力，外界都看在眼裡。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）
人氣第三高的是吳克群，他與張震嶽、潘瑋柏、ICE組隊，先前在公演舞台上選唱林俊傑的歌曲《新地球》，用心打造舞台，甚至還有真正的螃蟹在台上爬，讓該隊順利奪冠，隨即登上微博熱搜榜。也因為如此，吳克群過去受訪時說的「當藝人不辛苦」影片再度被翻出，引起網友討論。

▲吳克群。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）
▲吳克群因為參與《披荊斬棘》人氣再度翻紅。（圖／翻攝《披荊斬棘》微博）

蘇有朋、吳奇隆合體破局　「小虎隊」難齊聚原因曝光

蘇有朋一說小虎隊秒淚崩　與吳奇隆、陳志朋真實感情曝光

女星被地震嚇怕！準備好避難包　提醒「睡前必做1件事」

翻版李嘉欣急送加護病房　「全身都是針」病床模樣曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀