聖結石存款歸零！兼差太操勞　「身體整組壞掉」

網紅聖結石Saint近來推出浪漫R&B情歌《一碗麵兩人嚥》，於9月17日在數位平台上架，9月17日是聖結石太太聖嫂嘟嘟的生日，聖結石特別選在這一天上架新歌，他說：「把這首歌當成生日禮物送給親愛的老婆。」他更透露，創作這首歌時寫到鼻酸。
聖結石提到，當初跟嘟嘟在一起的日子比較辛苦，口袋沒有半點錢，雖然已經在經營YouTube，其實營收部分還要給創作團隊員工薪水，他坦言根本沒賺到錢，戶頭基本上存款是0，但他想要讓嘟嘟過上好日子、好生活，當時接了很多工作，像是導演、編劇、執行長、演員、直播主等等，為了省預算也常自己操刀攝影、剪片，埋頭苦幹拚命工作，除了影音平台工作，聖結石還去兼差當過國小生畢業旅行的領隊哥哥，他還透露，當時因為太操勞，搞到身體整組壞掉，常去中醫診所報到。
至今兩人結婚七年，不但沒有七年之癢，反而幸福依舊，聖結石說：「其實很多創作都是跟嘟嘟生活之間衍生出來的靈感，但《一碗麵兩人嚥》是專門寫給嘟嘟的。」聽完歌後嘟嘟想起以前辛苦又甜蜜的日子也熱淚盈眶；聖結石謝謝嘟嘟給他動力讓他想要出人頭地，因為嘟嘟這一路相扶相持才有現在的他，聖結石也感性的說，：「就像歌詞寫的『我會為妳撐起一片天』！」