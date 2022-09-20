黨團協商未果　數發部歸屬委員會周五揭曉

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民眾黨立委張其祿也補充，數發部底下有設立數位產業署，設立署的目的就是有其技術性、專門性甚至是決策性，強調數位產業是數發部的核心工作，歸屬經濟委員會比較適合。
國民黨書記長李德維也贊同數發部放在經濟委員會，認為產業發展有潛力，希望透過數發部讓協助與規劃國內數位經濟；立委謝衣鳳則說，《數位發展部組織法》第一條開宗明義就提及為促進數位產業發展，就是要重視產業整體未來佈局與經濟發展，且數發布預算中有57.7億元，數位產業發展補助就達43億元佔了整體75%，整體預算開宗明義就是為了數位發展，當然跟經濟委員會有關。
時代力量黨團副總召陳椒華說，當初《數位發展部組織法》草案審議是透過司法法制與交通委員會，當時交由交通委員會審查已有共識，且中央政府總預算單位中，交通委員會審查包括交通部、NCC與公共工程會，而經濟則有經濟部、農委會、國發會與公平會，按照分工平衡上給交通委員會比較合理，其他委員會立委要聯席在技術上也不會有困難。
民進黨團總召柯建銘指出，無論是隸屬哪一個委員會，每一個立委都可以審查，大家要先有這樣的正確觀念，且這個議題毫無政治衝突，考量NCC跟數發部必較有關聯性一起來處理，大家也不必堅持一定要在哪個委員會，審查預算的時候還是要回到朝野協商。
幹事長羅致政也補充，數位經濟只是數發部十大業務當中的兩到三樣，當初組織法就是司法法制搭配交通，認為委員會目的在於分工協助院會處理相關議案，最終還是要回到院會，為了讓委員會職掌平衡，應給交通委員會審查。
數發部長唐鳳也表達看法，無論是隸屬哪個委員會，任何委員有想要問的議題都會具體回答，分署哪個委員會尊重大院決議。最終黨團協商1小時無共識，提報院會決定，將本案列增列至報告事項，若院會決定前黨團有共識就比照辦理。