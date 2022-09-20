卓冠廷化身小飛俠　宣傳紙風車睽違6年再訪鶯歌

全台知名的紙風車劇團睽違6年後，本周六將重返新北市鶯歌舉行大型演出，邀請紙風車蒞臨演出的卓冠廷，不僅是土生土長鶯歌子弟，對於紙風車劇團難得演出非常期待，今（20）日特別化身劇碼《蕃薯森林奇遇記》中經典角色「小飛俠」前往母校鶯歌國小，在校門外向接送孩子的父母及學童宣傳這場難得的親子藝文演出。
換上小飛俠演出服裝，卓冠廷下午前往母校鶯歌國小大門外，邊向剛放學的學童打招呼，邊邀請小朋友這週末晚上一起欣賞紙風車劇場難得的大型演出。一身裝扮也吸引不少家長及小朋友目光，紛紛上前向卓冠廷索取活動宣傳特製的兒童口罩。街坊鄰居路過還大呼「穿這樣沒認出你！」
適逢疫情及遭遇倉庫大火，紙風車劇團仍秉持「將藝術帶到孩子家門口」的理念，今年持續在全台舉辦大大小小的劇團演出，本周六晚間7時將在鶯歌國中帶來戶外露天的大型戲劇演出，更是免收費的公益演出。
新北市議員參選人卓冠廷表示，新北市在親子藝文演出的投入相對較少，孩子難有機會在自己的家園欣賞兒童藝術表演，自己在台中服務時時常欣賞紙風車劇團在各地的大型演出，和太太洪慈庸也常同場看劇。今年很開心有機會可以邀請紙風車到自己的故鄉演出，非常感動，也希望把歡笑帶給更多孩子。
卓冠廷也表示，這一場親子演出，也是首次和太太洪慈庸、女兒小鹿3人一起欣賞紙風車演出，歡迎大朋友、小朋友一起來欣賞。