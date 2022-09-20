拜登稱「疫情已過去」！白宮防疫專家佛奇：還沒達到共存
美國總統拜登19日在哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目中表示，美國疫情大流行期已經過去了，儘管還沒完全解決新冠疫情，但大流行已經過去「情況正在改變」；對此，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci） 便稱，雖然美國現階段疫情比過去改善許多，但還沒達到「該達成的目標」。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今舉辦講座邀請到美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇，主持人莫里森（J. Stephen Morrison）詢問佛奇如何看待拜登的說法以及談談美國這三年疫情的發展。對此，佛奇表示公眾必須認知到過去這幾年來在科學研究方面的投資在公共衛生方面起了作用，尤其新冠病毒演化出變種的能力特別不尋常，超過一般公衛防疫機制所能控制。
佛奇提到，美國民眾對於疫情的認知相當不一致，目前只有67%的人口已完整接種疫苗，其中只有一半打過補強劑，不過和過去一天超過3千人死亡比起來，目前疫情控制已經好很多了，但如果目標是「與病毒共存」那當然還沒達成，「消滅新冠病毒幾乎是不可能的，以前我們面對天花病毒時成功作到消滅，但現在的狀況和過去相當不同。」
佛奇解釋原因在於新冠病毒的疫苗並不像小兒麻痺、天花等，免疫力無法持續數十年，目前的疫苗效力普遍在數個月後逐漸衰退，「因此施打加強劑顯得格外重要」。他也提到防疫的目標應為獲得一定程度的控制，不讓病毒打亂社會秩序，而美國正朝此方向前進。