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雨區擴大北台濕涼！熱帶擾動醞釀中　「最新成颱」機率曝

▲中央氣象局表示，受東北風影響，桃園以北及臺灣東半部地區有局部短暫陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（圖／記者葉政勳攝，2022.9.3）
▲中央氣象局表示，受東北風影響，桃園以北及臺灣東半部地區有局部短暫陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（圖／記者葉政勳攝，2022.9.3）

編輯中心/綜合報導

2022-09-21 06:33:11

中央氣象局表示，今天（21日）受東北風影響，北部及東北部氣溫稍降；桃園以北及臺灣東半部地區有局部短暫陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫陣雨；嘉義至桃園沿海空曠地區易有較強陣風。明天（22日）台灣各地大多為多雲到晴，大臺北山區及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，週末起巴士海峽及菲律賓東、西方海面有「熱帶擾動」活動的跡象，26日20時「熱帶擾動」發展的最高機率為40%，「颱風」的發展機率則為10％，已明顯較昨日模擬降低，不過，在「季風環流」內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。
 
吳德榮說明，最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日盛行東北風、水氣略增，北部及東半部多雲有局部短暫雨，中南部晴時多雲、午後山區有局部短暫雨的機率；北台濕涼，其他地區早晚涼，溫度方面，北部約為18至28度，中部20至32度，南部22至33度，東部19至32度。
 
明天(22日)至週五(23日)白天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大，週五晚起至下週(25日)東北風及「季風環流」外圍水氣，北部、東半部降雨漸趨明顯；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台濕涼。下週一、二(26、27日)天氣好轉，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨。白天高溫回升至35度以上。（編輯：陳苾暐）

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