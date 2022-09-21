拜登表態願出兵協防台灣　朱立倫：國民黨全力避戰

美國總統拜登表態願意出兵協防台灣，國民黨主席朱立倫今（21）日表示，國民黨堅持全力避免戰爭、加強國防及爭取國際支持，但民進黨只想單靠國際支持，會陷台灣於危險中。 我是廣告 請繼續往下閱讀 朱立倫說，感謝所有國際友人對中華民國、台灣的支持，國民黨堅持3大重點，第一是全力避免戰爭、爭取和平，第二是加強國防，第三是爭取國際友人支持。而民進黨只想單靠國際支持，會陷台灣於危險中，人民絕不願意台灣變成戰場。至於國民黨桃園市長參選人張善政針對農委會研究報告爭議召開記者會說明，朱立倫指出，這個研究計畫是張善政在擔任宏碁公司副總時，由同仁承接的案子，張善政基於職務掛名計畫主持人，研究報告也不可能是張善政寫的，民進黨卻要硬拗錢全部進到張善政口袋，相信宏碁的共同創辦人黃少華也會出來相挺。針對民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文遭質疑抄襲，朱立倫表示，尊重各學術單位的認證與評定結果，希望未來的選舉都能看到具體的政見，不要再打烏賊戰，民進黨不要再出選舉奧步。拜登4度稱願出兵保台 白宮國安顧問：美對台政策不變華郵肯定拜登表態協防台灣 籲立法更新對台承諾白宮國安顧問：拜登擬呼籲聯合國安理會改革名家論壇》蕭徐行／拜登宣示保台 台海更和平還是更緊張