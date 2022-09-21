客家意象數位展　互動遊戲搶先體驗！

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故宮博物院院長吳密察表示，這次展覽以「臺灣意象」為主體，集結臺灣各大博物館與研究機構的藏品，展出臺灣幾百年來的風土人情，吳密察透露，「臺灣意象」去年在高雄的國立科學工藝博物館展出後，成功造成大轟動，也因為故宮博物院結合最新互動技術的方法，獲得國際13項獎項肯定，因此行政院長蘇貞昌指示，「一定要將互動展覽擴及到學生學校，讓學生們都來看『臺灣意象』體驗展，認識每個時期的臺灣，「當下我立刻主動和客委會主委楊長鎮和客發中心主任何金樑談合作！希望能到臺灣客家文化館這麼好的場地來展覽！」這次的展覽，也加入了許多客家元素！
楊長鎮表示，這次巡展到臺灣客家文化館的「臺灣意象」展覽，是國立故宮博物院第一次和客家合作，透過展覽特別從故宮典藏的珍貴文獻文物中，爬梳、探尋客家，展覽裡有呈現許多與客家相關的內容與觀點，包括從故宮典藏的「乾隆臺灣輿圖」，特別選出25個點位，結合數位與互動觀察形式，帶大家探索客庄的古今風貌；也運用AR擴增實境多媒體技術，設計了「幻境之窗」再造歷史場景互動體驗，從《淡新檔案》古地圖，重現位於臺灣客庄最古老的油井-出磺坑油礦文化景觀歷史現場；透過日治時期「兒童年鑑」，帶大家跟著小火車看當時臺灣及客庄中的重要物產，包括茶與樟腦。除了數位動態展件外，本展也透過故宮清代宮中檔奏摺、康熙六十年的下淡水社契字等文獻，呈現南臺灣客庄雙冬早稻於開墾、經貿與族群互動中所扮演的重要角色。
今天的開展儀式以臺灣地圖開展後蛻變成美麗的蝴蝶，象徵臺灣具有豐富的文化與生態多樣性，也帶出從荷蘭聯合東印度公司、大清帝國到大日本帝國三個時期的「地圖臺灣」與「物產臺灣」兩大主題，緊接著，客委會主委楊長鎮與故宮院長吳密察互贈信物，並在張開的蝴蝶翅膀上簽名，象徵「攜手故宮尋HAKKA」，楊長鎮與吳密察也開心地邀請大家趕緊來苗栗銅鑼的臺灣客家文化館，從最新數位互動體驗技術，觀賞精選的珍貴文獻和文物，進而發現臺灣客家！
客委會客發中心主任何金樑說，非常感謝國立臺灣大學人類學博物館館長暨人類學系兼任副教授林開世及中央研究院台灣史研究所副研究員翁佳音，今天為大家帶來的精彩現場導覽，也希望大小朋友都能到臺灣客家文化館，一起從好玩的數位新媒體互動體驗中，認識故宮典藏的珍貴文物、文獻，進而發現臺灣客家族群在不同時期的歷史風貌。
「臺灣意象-帝國眼中的臺灣風物」巡迴展
展出地點：臺灣客家文化館第四特展室
展出期間：即日起至112年5月31日止
活動資訊：臺灣客家文化館粉絲頁
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