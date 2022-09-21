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江宜蓉身陷「名師狼抓」！《童話》扮高中生激戰李康生

▲江宜蓉（左）表示第一次看到劇本是「邊看邊哭」。（圖／傳影互動提供）
▲江宜蓉（左）表示第一次看到劇本是「邊看邊哭」。（圖／傳影互動提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-21 19:30:00

電影《童話‧世界》以補教名師性侵案為故事背景，江宜蓉在電影裡飾演即將被捲入其中的高中生，在情緒、演技都有相當吃重的演出，也讓江宜蓉透露，第一次看到劇本是邊看邊哭，也在當下就決定要演出這個角色，更直呼：「如果錯過我會很難過！」

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在電影中江宜蓉飾演女高中生，角色處在一個悲傷又有點負面的情境，在情緒、演技都有相當吃重的演出，加上與李康生有親密橋段，更是讓導演唐福睿謹慎處理，但是江宜蓉提到這點相當感激導演表示：「導演很精準的個性帶給我很大的安全感，因為我很希望這部電影中自己很多細膩情緒可以準確地表達出來。那時候導演還特別跟我說如果親密戲橋段拍攝中互動上有任何一點不舒服，你都可以喊卡，這件事情也讓我很感動！」

▲江宜蓉（右）在《童話‧世界》中有相當吃重的演出。（圖／傳影互動提供）
▲江宜蓉（右）在電影《童話‧世界》中有相當吃重的演出。（圖／傳影互動提供）
《童話‧世界》演員卡司陣容堅強，能和張孝全、李康生2位影帝同台飆戲，也讓江宜蓉表示，非常興奮可以跟前輩演員一起合作，更形容：「他們都是個人風格非常強烈的演員，很像兩首不同的歌。也因為他們兩個的自信很強，也讓我要更堅定自己才不會被他們拉走，和兩位演員對戲的火花就像是完全不同的顏色加在一起。」

▲在《童話‧世界》中與2位影帝飆戲，讓江宜蓉相當興奮。（圖／傳影互動提供）
▲在電影《童話‧世界》中與2位影帝飆戲，讓江宜蓉相當興奮。（圖／傳影互動提供）
雖然演出《童話‧世界》有很多情緒沈重的橋段，現場的氣氛比較凝重，工作人員也相當嚴肅很多，江宜蓉卻提到李康生是一個節奏特別的演員，而他為了要使出把妹手法，常常講了許多冷笑話讓江宜蓉在現場憋不住笑意。導演也舉了一個例子就是李康生某天很開心地跟導演說：「你知道007為什麼叫做James Bond嗎？因為每次翻雲覆雨之後，龐德女郎都會說：『棒！真是棒！』」緩解拍片現場緊繃氣氛。《童話‧世界》將於10月7日在台上映。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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