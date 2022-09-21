江宜蓉身陷「名師狼抓」！《童話》扮高中生激戰李康生

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《童話‧世界》演員卡司陣容堅強，能和張孝全、李康生2位影帝同台飆戲，也讓江宜蓉表示，非常興奮可以跟前輩演員一起合作，更形容：「他們都是個人風格非常強烈的演員，很像兩首不同的歌。也因為他們兩個的自信很強，也讓我要更堅定自己才不會被他們拉走，和兩位演員對戲的火花就像是完全不同的顏色加在一起。」
雖然演出《童話‧世界》有很多情緒沈重的橋段，現場的氣氛比較凝重，工作人員也相當嚴肅很多，江宜蓉卻提到李康生是一個節奏特別的演員，而他為了要使出把妹手法，常常講了許多冷笑話讓江宜蓉在現場憋不住笑意。導演也舉了一個例子就是李康生某天很開心地跟導演說：「你知道007為什麼叫做James Bond嗎？因為每次翻雲覆雨之後，龐德女郎都會說：『棒！真是棒！』」緩解拍片現場緊繃氣氛。《童話‧世界》將於10月7日在台上映。
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