台灣第一所高校「長榮中學」歡度137週年轉型精緻化教育

創校迄今擁有 137 年悠久歷史的長榮中學，於今 (21) 日上午盛大舉行校慶活動，各年齡的賢達校友們也回到母校同歡，校方公布近 20 年來畢業生錄取國立大學及各大學熱門科系的榮譽榜，一洗財務危機及少子化的陰霾，再創高升學率的表率。

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長榮中學自 1885 年 ( 民國前 26 年 ) 由英國宣教師余饒理在台南市二老口街（現衛民街萬鍾社區附近）創辦自今屹立府城，歷久而彌新，培育無數優秀的社會賢達。近幾年走過財務危機風暴與少子化威脅，轉型精緻化教育，成績再攀顛峰。近 20 年高中部錄取醫牙科系的畢業生已達 168 人，進入頂大就讀者更高達 985 人。高職部進入國立科大就讀者已高達五百多人，今年更多達 51 人，技藝競賽亦是年年得金牌。

此屆家長會總會長游雅喬自上任以來，帶領眾委員聆聽師生心聲與需求，席不暇暖的為學校舉辦不少有意義的活動，如一系列的名人講座，邀請近來當紅的黑熊學院發起人台北大學犯罪學研究所教授沈伯洋、全方位藝人唐從聖、亞洲十大名師范哲綱及南市觀旅局長郭貞慧等重量級人物，希望藉由多元主題的分享，開拓學生視野及換位思考問題。

游雅喬表示，長榮學子的好表現除了來自老師的用心與耐心陪伴外，最重要的是，透過多元課程的設計，引導孩子找到自己的方向及目標。少子化招生不易，私立學校招生都很辛苦，升學率「灌水」時有所聞，但長榮中學卻是以最真實的教學績效來取得家長的信賴與託付。

▲長榮中學校長許德勝（左四）頒獎表揚在校服務15及20年的教職員（圖／記者張振興攝，2022.09.21）