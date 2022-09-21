台灣第一所高校「長榮中學」歡度137週年轉型精緻化教育

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長榮中學自1885年(民國前26年)由英國宣教師余饒理在台南市二老口街（現衛民街萬鍾社區附近）創辦自今屹立府城，歷久而彌新，培育無數優秀的社會賢達。近幾年走過財務危機風暴與少子化威脅，轉型精緻化教育，成績再攀顛峰。近20年高中部錄取醫牙科系的畢業生已達168人，進入頂大就讀者更高達985人。高職部進入國立科大就讀者已高達五百多人，今年更多達51人，技藝競賽亦是年年得金牌。
此屆家長會總會長游雅喬自上任以來，帶領眾委員聆聽師生心聲與需求，席不暇暖的為學校舉辦不少有意義的活動，如一系列的名人講座，邀請近來當紅的黑熊學院發起人台北大學犯罪學研究所教授沈伯洋、全方位藝人唐從聖、亞洲十大名師范哲綱及南市觀旅局長郭貞慧等重量級人物，希望藉由多元主題的分享，開拓學生視野及換位思考問題。
游雅喬表示，長榮學子的好表現除了來自老師的用心與耐心陪伴外，最重要的是，透過多元課程的設計，引導孩子找到自己的方向及目標。少子化招生不易，私立學校招生都很辛苦，升學率「灌水」時有所聞，但長榮中學卻是以最真實的教學績效來取得家長的信賴與託付。
長榮中學校長許德勝表示，長榮中學將秉持育「智」為本，養「德」為根的引導方式，善誘同學成為「新世界的知識分子」，德智兼備，文武修齊。家長會一直是學校最重要的後盾，感謝家長會的支持與信任，因為有這股強大的後援，讓長榮中學有更多的能量，希望可以服務造福更多的學子。