漫威粉跟上！《MARVEL 未來之戰》增2角色 索爾敵人降臨
熱門RPG手機遊戲《MARVEL 未來之戰》是近日釋出近期更新資料，以「共生體入侵 II」為主題，遊戲中將添加2名嶄新角色，包括今年的漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》中，與索爾對抗的屠神者「格爾」，以及漫威漫畫中的第3個共生體「毒素（現代）」，官方表示，玩家可體驗全新加入的角色、制服與升階等眾多內容。
本次「共生體入侵 II」遊戲除了新添加2名嶄新角色外，玩家可運用全新制服「猛毒（黑暗之主）」、「猛毒特工（經典）」與「尖叫（寂靜）」進一步打造其角色；而在聯盟戰爭模式中，小隊戰爭已被全新更高難度等級「傳說」取代。因此，若想要測試角色的玩家，需在戰鬥前選擇英雄組合。
而「格爾（原生T-3）」與「猛毒（T-4，具全新幫手技能）」現可進行升階。此外，「猛毒特工」、「毒素」與「尖叫」將獲得覺醒技能與潛力突破。其餘可進一步提升整體遊戲體驗的更新包含提示技能、預覽技能與戰鬥準備（戰鬥開始時添加英雄設置功能）的改善。
新增的角色上，屠神者「格爾」在《雷神索爾：愛與雷霆》中由於遭到自己信仰的拉普神背叛，因此舉起「死靈劍」誓言要殺光所有的神，途中受到索爾和女雷神的阻擾最後落敗，片尾他走向永恆之路，並將已經死去的女兒招喚回來。「毒素」則是漫畫中的原創角色，電影尚未出現，屬於血蜘蛛的後代，但它被血蜘蛛唾棄，丟置在名叫派翠克·穆里根的警察身上，最後受到蜘蛛人的幫助，毒素才決定和宿主和平共存。