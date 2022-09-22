張雅琴嗆高虹安「戰學歷很Low」！狠酸：聞到濃濃傲慢味
民眾黨新竹市長參選人高虹安日前遭指博士論文有抄襲嫌疑，讓她親上火線澄清，豈料卻講出「我高虹安從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，引爆爭議，她後來雖向中華大學師生道歉「用詞不當」，但主播張雅琴卻不以為意，怒嗆「戰學歷超Low，不適合選新竹市長，聞到濃濃傲慢味」。
主播張雅琴昨（21）日在年代晚間新聞表示，「高虹安，高學歷者的低端危機處理」，白話一點就是「戰學歷是最low的行為」，「高虹安30幾歲，也不小了，我個人認為妳根本不適合去選新竹市長，為什麼？妳今天就落淚了對不對，妳沒有抗壓性」。
張雅琴接著說，高虹安講出「我不像『中華大學夜間部』才要去做台大碩士灌水」，讓她質疑「高學歷一定不會抄襲嗎？不要去戰學歷」，並坦言自己看到這個新聞很不舒服，「妳要澄清就澄清，妳要委屈就委屈，幹嘛踩中華大學夜間部」？
且高虹安當時道歉是說「用詞不精確」，讓張雅琴很無言「這是什麼道歉，要道歉就真心道歉」，也怒嗆「我在這裡聞到濃濃的傲慢味道，學歷好，不等於品格好，不等於不會抄襲」。
張雅琴也說，自己知道的北一女同學「沒人像高虹安這樣」，「我念北一女的時候是有夜間部的，我們老師都說要非常尊敬她們，她們很多不是分數考不到，是家境問題，她們半工半讀很努力」，更直言「就只是曝露了妳高虹安不知人間疾苦」。最後，她也表示，柯文哲一天到晚把台大醫科掛在嘴邊，難道高虹安也學這一套嗎，「你們真的窮到只剩學歷嗎」，也拜託中華大學不要請高虹安去演講了，「當人家踐踏你的學校的時候，你還要去聆聽對方的演講嗎」。（編輯：郭佩蓉）