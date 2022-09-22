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CRC國家報告落實不及格！民團提7訴求、籲政府徹底落實

▲民團今（22）日與立委范雲、王婉諭、賴品妤，在立法院召開記者會，痛批行政部門在兒童權利公約國家報告粉飾太平，並提出7大訴求。（圖／台少盟提供）
▲民團今（22）日與立委范雲、王婉諭、賴品妤，在立法院召開記者會，痛批行政部門在兒童權利公約國家報告粉飾太平，並提出7大訴求。（圖／台少盟提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-22 13:15:58

台灣剩一個月要面臨兒童權利公約（CRC）國際審查，距上次審查已隔5年，30個公民團體所組成的CRC民間監督聯盟今（22）日與立委范雲、王婉諭、賴品妤等人，在立法院召開記者會，痛批行政部門在CRC國家報告粉飾太平，並提出7大訴求，呼籲政府徹底落實CRC。

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兒約盟總召集人、台少盟理事長林月琴表示，經兒約盟檢視，政府部門在兒童權利公約落實上仍有許多地方沒做到，整體表現不及格，舉凡對16至18歲失學、失業青少年的追蹤支持不足，高度仰賴民間社福單位提供服務；青少年缺乏良好的休閒育樂空間，台灣的國高中生放學後，除了補習班，找不到讓家長安心的地方；兒少心理輔導資源匱乏，政府提供的資源不足以因應日益嚴重的青少年自殺自傷問題等等，都有很大的改進空間。

因此兒約盟提出「嚴格把控兒少預算」、「檢視兒少相關法律」、「校園轉型正義」、「看見隱形被害兒少」、「正視新興兒少權益」、「讓LGBTI兒少健康長大」、「尊重兒少表意權」7大訴求，呼籲行政部門重視兒少權益。

剛出席聯合國會議返台的范雲指出，CRC審查已第2次，但卻對早就有共識的幼兒園師生比下修，毫無回應；兒少弱勢族群（如身心障礙兒少、LGBTI兒少）的相關統計數字仍然付之闕如，政府實在需要更努力，針對問題提出解方。

賴品妤認為，中央單位及地方各相關單位，應該要深入了解每一位兒少代表在參與會議後的意見回饋，並時時調整，真正的落實「尊重、重視兒少表意權」，而非停留在「施捨式」的應付。

中華育幼機構兒童關懷協會CCSA秘書長洪錦芳呼籲，政府宜積極推動「親屬寄養」，安置處所評估順序應始於「親屬安置」，次為寄養家庭等，規劃符合「兒少最佳利益」的國家政策。

今年19歲、代表青少年族群發聲的楊姿潁表示，目前中央及地方兒少代表制度的出發點及立意良好，但實際運作上仍有許多不足之處，目前兒少會議中，仍然有成人委員跟兒少委員的差別待遇，希望政府能有積極作為及完整法案，營造友善兒少發聲環境。

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