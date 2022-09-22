CRC國家報告落實不及格！民團提7訴求、籲政府徹底落實

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因此兒約盟提出「嚴格把控兒少預算」、「檢視兒少相關法律」、「校園轉型正義」、「看見隱形被害兒少」、「正視新興兒少權益」、「讓LGBTI兒少健康長大」、「尊重兒少表意權」7大訴求，呼籲行政部門重視兒少權益。
剛出席聯合國會議返台的范雲指出，CRC審查已第2次，但卻對早就有共識的幼兒園師生比下修，毫無回應；兒少弱勢族群（如身心障礙兒少、LGBTI兒少）的相關統計數字仍然付之闕如，政府實在需要更努力，針對問題提出解方。
賴品妤認為，中央單位及地方各相關單位，應該要深入了解每一位兒少代表在參與會議後的意見回饋，並時時調整，真正的落實「尊重、重視兒少表意權」，而非停留在「施捨式」的應付。
中華育幼機構兒童關懷協會CCSA秘書長洪錦芳呼籲，政府宜積極推動「親屬寄養」，安置處所評估順序應始於「親屬安置」，次為寄養家庭等，規劃符合「兒少最佳利益」的國家政策。
今年19歲、代表青少年族群發聲的楊姿潁表示，目前中央及地方兒少代表制度的出發點及立意良好，但實際運作上仍有許多不足之處，目前兒少會議中，仍然有成人委員跟兒少委員的差別待遇，希望政府能有積極作為及完整法案，營造友善兒少發聲環境。