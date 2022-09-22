肯尼NOW星球／為何可以簽四位洋將？鋼鐵人GM親自說分明

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新北國王在上個賽季從排名從第一名一路下滑到第四，很大的原因在於洋將的健康狀況，去年麥卡洛在攻守兩端都有非常好的表現，可惜因為受傷被迫提前離隊，而另一位主力洋將湯瑪士到日本加入B.LEAGUE聯賽，所以必須做人員上的改變，唯一續約的是去年季末加入穆倫斯，另外新簽了夏姆斯 （DaJuan Summers ）和 傑梅洛（Jamel Artis ），肯尼哥認為：「本來我也想要找夏姆斯和傑梅洛，但這兩位洋將在其他聯賽的數據普普通通，所以就沒有簽，不過說不定看到他們本人的表現會證明肯尼哥的看法是錯的」。
另外在台新夢想家的部分，他們續留「大B」吉爾貝克，另外找來前林書豪的隊友米勒（Malcolm Miller）和波因特（Dominic Pointer），肯尼哥表示：「吉爾貝克是一位非常優秀的洋將，一個賽季下來他的進步非常大，如果夢想家不續約應該很多球隊會想要」。
肯尼哥覺得領航猿是一支非常特別的球隊，沒有要打東超聯賽卻簽了一位亞洲外援里維羅（Ricci Rivero），希望能吸引更多外籍勞工進場看球，究竟有沒有效果還是要等開季後才知道，除了里維羅，領航猿還挖角台中太陽的主力洋將桑尼以及從日本找來華許本（Jason Washburn），球迷們可以期待一下領航猿在下賽季的表現。
最後討論的是高雄鋼鐵人，鋼鐵人本季續留了哈里斯，以及新簽的釩斯（Vance Jackson） 、鐵米 （Femi Olujobi）和鉑伊（Andrija Boji），不過球迷朋友很疑惑，為何鋼鐵人可以簽四位洋將？肯尼哥回答：「聯盟只能登錄三個，但第四個可以拿來培養和預備」，至於洋將命名的邏輯為何？9/22（四）晚間八點，一定要準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔。