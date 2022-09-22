名家論壇》張之豪／高虹安戰學歷　反提油救火燒自己

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這段話，後來高虹安再補充，是要針對林智堅。
她事後道了歉，但只對中華大學道歉。
道歉後，被中華大學學生會承認，是他們自己去跟高虹安要來的。
只有我覺得這整件事情，跟中華大學關係很小嗎？
中華大學之所以變成主角，是因為林智堅就是從這所大學的夜間部，半工半讀畢業。
但我從這段話的語意裡，並沒有看出高虹安只針對「像什麼中華大學夜間部」。
關鍵字「像什麼」，這不是只針對，因為不是只有中華大學有夜間部，這是類比舉例，任何符合條件者皆可為例。
高虹安前面強調「北一女、台大、師大」。
高虹安口中的比較，難道是「台灣大學vs中華大學」嗎？
當然不是。
高虹安真正透露出的，不就是「頂大vs技職」嗎？
這是台灣社會最長久的歧視之一，也是當前許多高教問題的根源，不是嗎？
而高虹安流露出來的這歧視，台灣人一聽就懂，特別是經歷過聯考的人。
不就是因為「唯有讀書高」，所以技職體系的學校，也要想方設法改制為大學，原本在自己領域也許有自己的優勢不用，卻跑去跟學術體系的學校，去比別人擅長的期刊、點數，所以才搞得問題重重嗎？
電影《破壞之王》（1994），最有名的台詞，「我不是針對你，我是說在座的各位...」（斷水流大師兄）。
高虹安那段話，並不只是針對中華大學，而是。
當然，這也是為什麼，高虹安事後的處理，更要縮小打擊範圍。
這就是要讓「在座的各位」以為她不是在針對。
但在我聽來，她在說的，就是「在座的各位」。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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